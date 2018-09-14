РПЦ прекращает взаимодействие с Константинопольским патриархатом

РПЦ прекращает работу в работе структур под председательством Константинопольского) патриархата.Грозит ли православию большой раскол?
Святейший синод Русской православной церкви принял решение прекратить участие в работе структур под председательством Вселенского (Константинопольского) патриархата. В храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за Божественной литургией. Об этом в пятницу, 14 сентября, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге после заседания.
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