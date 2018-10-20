 РПЦ объявила Вселенского патриарха раскольником | Новости из Германии о России | DW | 21.10.2018

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Россия

РПЦ объявила Вселенского патриарха раскольником

Возмущение РПЦ вызвано решением Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Митрополит Волоколамский Илларион заявил, что в итоге сам Вселенский патриарх стал раскольником.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" в субботу, 20 октября, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Контекст

Конфликты Москвы с Вселенским патриархатом были и раньше. Но противостояние из-за украинской автокефалии приведет РПЦ к самоизоляции и усилит ее зависимость от Кремля, считает Константин Эггерт. (16.10.2018)

Профессор Мюнстерского университета Томас Бремер рассказал DW, почему РПЦ так резко отреагировала на автокефалию украинской церкви и какие последствия для православия может иметь решение Константинополя. (16.10.2018)

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - сказал Иларион.

РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

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    Автор: Григорий Аросев


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Молитва не для всех, или Как патриарх константинопольский стал врагом РПЦ - DW Новости (16.10.2018)

 

Контекст

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. В Киеве заявляют одно, в Москве - другое. (14.10.2018)  

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