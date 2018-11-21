Рост цен на продукты в России - впору бить в набат?

Рост цен на значимые продукты питания в 2019 году, по данным экспертов правительства РФ, превысит инфляцию. Тревожная новость, считает карикатурист Сергей Елкин.
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При запланированной инфляции в 4,3% рост цен на социально значимые продукты питания в России составит от 4,2 до 11%. Это связано с повышением с 1 января 2019 года НДС с 18 до 20%. (22.11.2018)
В зоне потребительского комфорта себя ощущают только 28,3 процента россиян. Они не боятся ухудшения уровня жизни, говорится в исследовании РАНХиГС. (21.11.2018)