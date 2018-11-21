Рост цен на продукты в России - впору бить в набат?

Российская политика в карикатурах

Что общего у Виталия Мутко с Карлсоном и Терминатором?

Они возвращаются. Сергей Елкин о путанице с должностью Виталия Мутко. Как заявили в РФС, он никогда не покидал пост президента союза, а лишь приостановил деятельность после скандала с госпрограммой допинга.