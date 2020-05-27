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Два этих детеныша в апреле родились в Ростоке. Сейчас для них выбрали имена.
Тяга к знаниям толкнула мальчика на одинокий ночной поход через весь Росток. Ну и забастовки водителей тоже.
До недавнего времени военную авиацию ФРГ критиковали за нехватку техники. Теперь же выяснилось, что на новых самолетах некому летать.
Беспартийный датчанин Клаус Руэ Мадсен станет первым мэром крупного города ФРГ без немецкого гражданства.
Компании создали СП и арендовали земельный участок в порту Ростока. Мощность терминала составит около 300 тысяч тонн в год.
Он входит в число крупнейших морских портов Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Полетаем над этим курортом на дроне - #DailyDrone.
Новая специальная экспозиция, посвященная истории медицины, открылась в ганзейском городе Ростоке.
Украинцы возмущены предложениями министра экономики ФРГ Габриэля о постепенном снятии санкций с России, в связи с чем обратились в МИД Германии за разъяснениями.
В то время, когда Берлин требует от Москвы соблюдения Минских соглашений, немецкие предприниматели предпочитают заботиться о своем бизнесе.
Двое мужчин 25 и 26 лет были признаны виновными в покушении на убийство и в попытке поджога с отягчающими обстоятельствами. По версии обвинения, преступление было совершено умышленно.
Ангела Меркель встретилась со школьниками города Росток. Во время беседы палестинская девочка затронула проблему беженцев. Холодный ответ Меркель довел ребенка до слез. История стала самой обсуждаемой темой в немецких СМИ.
Буря, пронесшаяся над северными районами ФРГ, причинила крупный материальный ущерб. От смерча пострадали более 30 человек.
Активисты движения Pegida утверждают, что идентичность немцев теряется под натиском чужаков. Но идентичность - это не список характеристик, а позиция, считает обозреватель DW Фолькер Вагенер.
На встрече российских и немецких предпринимателей в Ростоке царила атмосфера единодушия. Единственным выступлением невпопад стал острый вопрос, заданный голландским журналистом.
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