Суд ФРГ приговорил напавших на общежитие для мигрантов к пяти годам тюрьмы

Двое мужчин 25 и 26 лет были признаны виновными в покушении на убийство и в попытке поджога с отягчающими обстоятельствами. По версии обвинения, преступление было совершено умышленно.