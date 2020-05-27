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Росток

22.05.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Gorillaweibchen Yene ist mit ihrem Mädchen, das am 16.03.2020 geborenen wurde, in der Außenanlage des Darwineums unterwegs. Die offizielle Namensgebung für die ersten Gorillageburten in der Geschichte des Zoos erfolgt am 26.05.2020. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Маленьким гориллам в Германии выбрали имена - Кеша и Мойо (фото) 27.05.2020

Два этих детеныша в апреле родились в Ростоке. Сейчас для них выбрали имена.
A boy walks with his satchel as he arrives for the first day of school following the summer holidays on September 3, 2013 in Lyon. AFP PHOTO / JEFF PACHOUD (Photo credit should read JEFF PACHOUD/AFP/Getty Images)

13-летний мальчик прошел через весь Росток ночью. Все - ради прилежности в учебе 25.01.2020

Тяга к знаниям толкнула мальчика на одинокий ночной поход через весь Росток. Ну и забастовки водителей тоже.
A German Eurofighter Typhoon fighter jet participating in NATO's Baltic Air Policing Mission operate in Lithuanian airspace during a Ramstein Alloy air force exercise, Tuesday, April 25, 2017. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Бундесверу не хватает молодых пилотов 07.09.2019

До недавнего времени военную авиацию ФРГ критиковали за нехватку техники. Теперь же выяснилось, что на новых самолетах некому летать.
16.06.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Der parteilose Däne Claus Ruhe Madsen, der von CDU und FDP unterstützt wird, freut sich nach der Oberbürgermeister-Stichwahl auf der Wahlparty seines Teams über den Stand der Stimmauszählung, der ihn vorn sieht. Er würde sich gegen Linken-Kandidadt Bockhahn durchsetzen. Madsen wäre nach Angaben des Deutschen Städtetages der erste OB einer deutschen Großstadt mit mehr als 200 000 Einwohnern, der keinen deutschen Pass hat. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Мэром немецкого города впервые выбран кандидат без гражданства Германии 17.06.2019

Беспартийный датчанин Клаус Руэ Мадсен станет первым мэром крупного города ФРГ без немецкого гражданства.
06.07.2011 ARCHIV - Der LNG (Liquefied Natural Gas) Frachter Arctic Voyager liegt am 06.07.2011 im Hafen von Rotterdam. Brunsbüttel will ein Transport- und Logistiksystem aufbauen, das die deutsche Industrie mit verflüssigtem Erdgas (LNG) versorgen kann. In den nächsten Monaten soll eine wichtige Vorentscheidung fallen, ob das Terminal gebaut werden kann, teilten der Hamburger Wirtschaftssenator Horch und der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Meyer am 09.01.2017 in Hamburg mit. Foto: Lex Van Lieshout/ANP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Новатек" и бельгийская Fluxys построят терминал для сжиженного газа в Ростоке 17.10.2018

Компании создали СП и арендовали земельный участок в порту Ростока. Мощность терминала составит около 300 тысяч тонн в год.
Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Bildrechte: - Der Fotograf / die Fotografin hat die Aufnahmen im Auftrag der DW erstellt, so dass alle Rechte bereits geklärt sind.

Росток - город-порт на Балтийском море (видео) 16.02.2017

Он входит в число крупнейших морских портов Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2017 Daily Drone Ostseebad Warnemünde

Балтийский курорт Варнемюнде (видео) 12.01.2017

Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Полетаем над этим курортом на дроне - #DailyDrone.
Kunstvoll gefertigte Glasaugen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts sind am 22.08.2016 in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) in einem Setzkasten einer medizinisch-historischen Ausstellung zu sehen. Die Ausstellung «Schick, schräg und schaurig - Schätze aus der Geschichte der Universitätsmedizin Rostock» wird am 23.08.2016 im früheren Rostocker Schifffahrtsmuseum eröffnet. Foto: Joachim Mangler/dpa (zu dpa «500 Exponate der Medizingeschichte in Rostock zu sehen» vom 23.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/J. Mangler

В Ростоке показывают стеклянные глаза XIX века (фото) 25.08.2016

Новая специальная экспозиция, посвященная истории медицины, открылась в ганзейском городе Ростоке.
25.05.2016+++ Bei einem Pressetermin am zweiten Russlandtag am 25.05.2016 in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) unterhalten sich der russische Industrieminister Denis Manturow (r) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (l, SPD). Mehr als 600 Teilnehmer haben sich zu der Veranstaltung angemeldet, die Wirtschaftsvertretern beider Länder die Möglichkeit geben soll, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Beziehungen aufzubauen. +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Wüstneck

Киев просит Берлин разъяснить слова Габриэля о поэтапном снятии санкций с РФ 27.05.2016

Украинцы возмущены предложениями министра экономики ФРГ Габриэля о постепенном снятии санкций с России, в связи с чем обратились в МИД Германии за разъяснениями.
25.05.2016+++ Bei einem Pressetermin am zweiten Russlandtag am 25.05.2016 in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) unterhalten sich der russische Industrieminister Denis Manturow (r) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (l, SPD). Mehr als 600 Teilnehmer haben sich zu der Veranstaltung angemeldet, die Wirtschaftsvertretern beider Länder die Möglichkeit geben soll, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Beziehungen aufzubauen. +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Wüstneck

Business as usual: немецкий бизнес против санкций (видео) 26.05.2016

В то время, когда Берлин требует от Москвы соблюдения Минских соглашений, немецкие предприниматели предпочитают заботиться о своем бизнесе.

Business as usual: немецкий бизнес против санкций (26.05.2016) 26.05.2016

В то время, когда Берлин требует от Москвы соблюдения Минских соглашений, немецкие предприниматели предпочитают заботиться о своем бизнесе.
07.03.2016 Rostock Einer der beiden Angeklagten im Prozess wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung verdeckt sein Gesicht mit einem Aktenordner vor der erwarteten Urteilsverkündung am 07.03.2016 im Landgericht Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Sie hatten im Verlauf des Prozesses zugegeben, in der Nacht zum 12.10.2014 zwei Brandsätze auf ein Haus geworfen zu haben, in dem damals 38 Flüchtlinge schliefen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa copyright: picture-alliance/dpa/B. Wüsteneck

Суд ФРГ приговорил напавших на общежитие для мигрантов к пяти годам тюрьмы 07.03.2016

Двое мужчин 25 и 26 лет были признаны виновными в покушении на убийство и в попытке поджога с отягчающими обстоятельствами. По версии обвинения, преступление было совершено умышленно.

Палестинская девочка расплакалась на встрече с Меркель (16.07.2015) 16.07.2015

Ангела Меркель встретилась со школьниками города Росток. Во время беседы палестинская девочка затронула проблему беженцев. Холодный ответ Меркель довел ребенка до слез. История стала самой обсуждаемой темой в немецких СМИ.
Herabgestürzte Dachziegel liegen am 05.05.2015 nach einem schweren Sturm in Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) auf einer Straße. Bei einem schweren Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag mehrere Menschen leicht verletzt worden. Foto: NonstopNews/dpa (zu dpa: «Schweres Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern - Dächer abgedeckt» vom 05.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Смерч на севере ФРГ практически разрушил городок Бютцов 06.05.2015

Буря, пронесшаяся над северными районами ФРГ, причинила крупный материальный ущерб. От смерча пострадали более 30 человек.
Counter protesters are silhouetted under a banner during a demonstration called by anti-immigration group PEGIDA, a German abbreviation for Patriotic Europeans against the Islamization of the West, in Dresden December 15, 2014. Opponents of Germany's policy towards asylum seekers and Islam took part in the demonstration called by PEGIDA in the eastern German town on Monday. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY - Tags: SOCIETY IMMIGRATION POLITICS RELIGION CIVIL UNREST)

Комментарий: Немецкая идентичность в опасности? 12.01.2015

Активисты движения Pegida утверждают, что идентичность немцев теряется под натиском чужаков. Но идентичность - это не список характеристик, а позиция, считает обозреватель DW Фолькер Вагенер.
Hotel Neptun in Warnemünde

На "Дне России" спорить участникам было не о чем 02.10.2014

На встрече российских и немецких предпринимателей в Ростоке царила атмосфера единодушия. Единственным выступлением невпопад стал острый вопрос, заданный голландским журналистом.
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