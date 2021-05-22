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Ростовская область

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ростовская область".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Investigators work at the site of an accident at a sewage plant in the village of Dmitriadovka near the city of Taganrog in Rostov Region, Russia May 21, 2021. Investigative Committee of the Russian Federation/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11 22.05.2021

В реанимациях остаются еще четыре пострадавших от выброса метана на очистных сооружениях в Ростовской области.
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2018: The offices of the Russian Investigative Committee (SK). Mikhail Pochuyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS08507C

СК РФ возбудил дело о массовых убийствах под Ростовом в 1942 году 09.04.2020

После изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области во время Второй мировой войны СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.
A Russian Navy sailor holds his passport while waiting in line to vote at a polling station in Sevastopol, military base of Russian Black Sea Fleet in Ukraine, on March 2, 2008 the day of the nation's presidential vote. Russians voted on March 2 in a presidential election seen by critics as rigged to hand victory to Vladimir Putin's chosen successor, Dmitry Medvedev. Polls opened on the Pacific coast of the world's biggest country, before rolling 12,000 kms (7,500 miles) west to Moscow, and finally to the Baltic territory of Kaliningrad. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса 14.06.2019

Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской области российские паспорта. Ранее Киев признал выдачу паспортов РФ украинцам из Донбасса незаконной.
ROZUPE, LATVIA: A tractor is ploughing a field in the village of Rozupe, Latvia, in spring. +++picture-alliance/Lehtikuva/J. Avikainen

Трое участников тракторного марша арестованы на 10 суток в Ростовской области 25.08.2016

Задержанного дальнобойщика-активиста Сергея Владимирова и двоих фермеров обвинили в участии в несогласованной акции. Пятерых участников "тракторного марша" оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Bergarbeiter im sibirischen Kusbass. Copyright: DW/Artjem Khan (DW russisch)

Ростовские шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты 23.08.2016

Более 100 шахтеров Ростовской области объявили голодовку, чтобы добиться погашения задолженности по зарплате. Рабочим шахт-банкротов не платят уже полтора года.

Россия строит новые военные базы вблизи украинской границы (10.06.2016) 10.06.2016

Россия усиливает воинский контингент вблизи украинской границы, пользуясь тем, внимание Европы переключилось на другие темы, считают в ЕС.
PEREVALNOYE, UKRAINE. 21.03.2014. Russische Soldaten besetzen eine ukrainische Kaserne.

Глава СБУ: РФ создает армейский корпус из граждан Украины 15.02.2016

Новое подразделение в Ростовской области состоит в основном из украинских граждан, возглавляет его россиянин, сообщил глава СБУ Василий Грицак.
17.04.2015** Ukrainian military pilot Nadezhda Savchenko stands inside a defendants' cage as she attends a court hearing in Moscow April 17, 2015. Pro-Russian separatists battling Kiev's forces captured Savchenko last June and handed her over to Moscow, where she is being held on charges of aiding the killing of two Russian journalists in eastern Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev

Прокурор потребовал отстранить защиту Савченко 22.09.2015

В Ростовской области началось рассмотрение по существу дела украинской летчицы. Гособвинение посчитало, что адвокаты злоупотребляют своими правами.
Pro-Russian rebels ride atop a car to their positions not far from the Donetsk Sergey Prokofiev International Airport in the city of Donetsk, eastern Ukraine, Tuesday, Oct. 14, 2014. (AP Photo/Dmitry Lovetsky)

СМИ: Конфликт в Донбассе привел к росту преступности в Ростовской области 10.09.2015

Росту преступности в Ростовской области способствовал конфликт в соседнем Донбассе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в МВД. Силовики обеспокоены притоком оружия и ополченцев из Донбасса.
Ukrainische Pilotin Nadegda Sawtschenko, Gerichtsprozess in Moskau, Februar 2014 Bild: DW Korrespondent Julia Wyschnewezkaya

Адвокат Савченко: Градус абсурда только повышается 14.08.2015

Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко, объяснил, почему защита требует перенести слушания в Москву, в чем состоит слабость позиции обвинения, а также оценил перспективы процесса.
Men wearing military uniforms ride atop an armoured personnel carrier (APC) during exercises at the Kuzminsky military training ground near the Russian-Ukrainian border in Rostov region, Russia, May 25, 2015. Picture taken May 25, 2015. REUTERS/Stringer TO MATCH UKRAINE-CRISIS/RUSSIA-MILITARY

В Кремле не знают о массовом дезертирстве контрактников 13.07.2015

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что российские военнослужащие сбежали с полигона в Ростовской области, опасаясь отправки в Донбасс.
Passenger train hauled by electric locomotive © Leonid Andronov #40250755

На юго-западе РФ начали строить железную дорогу в обход Украины 25.04.2015

Строительство 18-километрового участка между Воронежской и Ростовской областями планируется завершить в 2018 году. Строительные работы ведут военнослужащие.
Auf dem Bild: In einem Hilfszentrum für Flüchtlinge in Kiew, Ukraine. Foto: Oleksandra Indyukhova / DW

Позиции разные, цель - одна: как россияне помогают украинским беженцам 26.03.2015

Конфликт в Донбассе разделил не только украинцев, но и волонтеров из РФ. Одни помогают непризнанным ДНР и ЛНР, другие - остальной Украине. Однако задача у них общая - помочь беженцам.
Workers unloading aid cargo delivered from Russia in the town of Luhansk, eastern Ukraine, Saturday, Sept. 13, 2014. More than 200 Russian trucks carrying humanitarian supplies entered into Ukraine with supplies for the city of Luhansk, which has for weeks been cut off from electricity and water supplies. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Гуманитарный груз из России прибыл в Донбасс 30.11.2014

Две грузовые автоколонны доставили в Луганск и Донецк в общей сложности более 1,2 тысячи тонн грузов. В основном это строительные материалы и продукты питания.
Der Bundestagsabgeordnete Gernot Erler (SPD) posiert am 10.07.2013 in Freiburg (Baden-Württemberg) für den Fotografen. Erler kandidiert für die Bundestagswahl 2013. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa Gernot Erler ist der Stimmenkönig der Genossen vom 19.08.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Координатор отношений ФРГ с РФ приветствовал распоряжение Путина об отводе войск 13.10.2014

Отвод войск от границы с Украиной является "важным шагом в правильном направлении", считает уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер.
Russia's President Vladimir Putin attends a video conference with Arctic oil drilling platform West Alpha in Sochi August 9, 2014. U.S. oil giant Exxon Mobil began drilling for oil in Russia's Arctic on Saturday, which Putin praised as an example of cooperation, despite sanctions imposed on the Russian company by Washington over the crisis in Ukraine. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin (RUSSIA - Tags: POLITICS BUSINESS ENERGY CIVIL UNREST) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Путин поручил отвести войска от границы с Украиной 12.10.2014

Президент России поручил вернуть более 17 тысяч солдат с учений в Ростовской области к местам постоянной дислокации.
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