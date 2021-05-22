Ростовская область

Позиции разные, цель - одна: как россияне помогают украинским беженцам

Конфликт в Донбассе разделил не только украинцев, но и волонтеров из РФ. Одни помогают непризнанным ДНР и ЛНР, другие - остальной Украине. Однако задача у них общая - помочь беженцам.