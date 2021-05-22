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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ростовская область".
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В реанимациях остаются еще четыре пострадавших от выброса метана на очистных сооружениях в Ростовской области.
После изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области во время Второй мировой войны СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.
Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской области российские паспорта. Ранее Киев признал выдачу паспортов РФ украинцам из Донбасса незаконной.
Задержанного дальнобойщика-активиста Сергея Владимирова и двоих фермеров обвинили в участии в несогласованной акции. Пятерых участников "тракторного марша" оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Более 100 шахтеров Ростовской области объявили голодовку, чтобы добиться погашения задолженности по зарплате. Рабочим шахт-банкротов не платят уже полтора года.
Россия усиливает воинский контингент вблизи украинской границы, пользуясь тем, внимание Европы переключилось на другие темы, считают в ЕС.
Новое подразделение в Ростовской области состоит в основном из украинских граждан, возглавляет его россиянин, сообщил глава СБУ Василий Грицак.
В Ростовской области началось рассмотрение по существу дела украинской летчицы. Гособвинение посчитало, что адвокаты злоупотребляют своими правами.
Росту преступности в Ростовской области способствовал конфликт в соседнем Донбассе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в МВД. Силовики обеспокоены притоком оружия и ополченцев из Донбасса.
Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко, объяснил, почему защита требует перенести слушания в Москву, в чем состоит слабость позиции обвинения, а также оценил перспективы процесса.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что российские военнослужащие сбежали с полигона в Ростовской области, опасаясь отправки в Донбасс.
Строительство 18-километрового участка между Воронежской и Ростовской областями планируется завершить в 2018 году. Строительные работы ведут военнослужащие.
Конфликт в Донбассе разделил не только украинцев, но и волонтеров из РФ. Одни помогают непризнанным ДНР и ЛНР, другие - остальной Украине. Однако задача у них общая - помочь беженцам.
Две грузовые автоколонны доставили в Луганск и Донецк в общей сложности более 1,2 тысячи тонн грузов. В основном это строительные материалы и продукты питания.
Отвод войск от границы с Украиной является "важным шагом в правильном направлении", считает уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер.
Президент России поручил вернуть более 17 тысяч солдат с учений в Ростовской области к местам постоянной дислокации.
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