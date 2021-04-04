 Россотрудничество и ряд российских компаний попали под санкции Киева | Новости из Германии об Украине | DW | 04.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Россотрудничество и ряд российских компаний попали под санкции Киева

Своим указом Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 10 физических и 79 юридических лиц, среди которых компании, зарегистрированные в РФ, Польше, Эстонии, Швейцарии и ОАЭ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 апреля, издал указ, приводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 79 юридических и 10 физических лиц, которых пресс-служба президента назвала "топ-десяткой украинской контрабанды". Все они - граждане Украины.

В то же время в санкционный список юрлиц вошли не только украинские фирмы, но и российское федеральное агентство по делам СНГ Россотрудничество, компании "Снабком", "Волга-Днепр", "Завод Спецагрегат", "Завод Молот-Механика", Севастопольский агрегатный завод и другие предприятия на территории РФ и аннексированного ей Крыма. Помимо этого в перечень попали несколько компаний, зарегистрированных в Польше, Эстонии, ОАЭ и Швейцарии. О швейцарской компании известно, что ее директор - гражданин России Василь Солдатов. Их активы на территории Украины заблокированы, торговые операции с ними прекращены, лицензии аннулированы.

Полное прекращение контактов с Россотрудничеством

Помимо этих мер в отношении Россотрудничества действуют запрет деятельности филиалов и представительств на территории Украины, запрет на проведение общественной и гуманитарной деятельности, ведение агитационной, пропагандистской деятельности, печати и распространения информационных материалов, на использование СМИ и информационных ресурсов. Вводится запрет на аренду имущества, а также совершение любых сделок. Прекращают действовать межправительственные договоры, совместные проекты и программы в гуманитарной, научных и других сферах. Доступ в Украине к интернет-ресурсам, используемым Россотрудничеством и его представительством в Украине, в том числе доменам https://rs.gov.ru, https://ukr.rs.gov.ru и другим будет заблокирован. Прекращаются официальные визиты и переговоры.

Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что впервые в истории страны вводятся персональные санкции, а именно заморозка активов и имущества в отношении крупнейших контрабандистов, разоблаченных СБУ и СНБО. Кроме того, от работы в таможенных органах отстранены десятки должностных лиц. Сославшись на данные экспертов, президент Украины сообщил, что убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен - около 9 млрд евро.

СНБО одобрил список попавших под санкции лиц и штрафных мер 2 апреля. 

Смотрите также:

Смотреть видео 19:24

Леонид Кравчук: война не закончится, пока Европа и США не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма (27.02.2021)

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Договор по транзиту газа: трубы соприкосновения России и Украины

    Россия и Украина после долгих переговоров достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Детали сделки объявят позднее. Сергей Елкин об успешном завершении многомесячной саги.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Первая встреча Путина и Зеленского: газовый вопрос повис в воздухе

    Встреча президентов РФ и Украины в рамках саммита в "нормандском формате" не принесла прорыва в переговорах по транзиту газа. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей

    На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев

    Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

    Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

    Автор: Сергей Елкин


 

Контекст

Комментарий: 2021-й - экватор власти Зеленского. Год под знаком не только президента

2021 год может стать годом большого переформатирования украинской власти - начиная с правительства и заканчивая Верховной радой, считает Сергей Руденко.  

Совет ЕС продлил санкции за подрыв территориальной целостности Украины

Санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины, введенные в феврале 2014 года, продлены до 15 сентября, сообщил Совет ЕС.  

Россия теряет миллиарды рублей на реэкспорте товаров из Беларуси

В РФ из Беларуси, в частности, контрабандно поставляют сигареты - более половины всего нелегального рынка. Москва закрывает на это глаза, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с Лукашенко, сообщает издание "Проект".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сильные мэры, слабый Зеленский: что показали местные выборы в Украине (26.10.2020)  

Итоги первого года президентства Владимира Зеленского (20.05.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции  

ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины  

Войска РФ у границы с Украиной: что происходит и какие могут быть последствия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно