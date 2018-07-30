 Россия ухудшила позиции в индексе паспортов, ФРГ - на втором месте | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2019

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Россия

Россия ухудшила позиции в индексе паспортов, ФРГ - на втором месте

Россия опустилась в обновленном индексе паспортов на четыре позиции и занимает теперь 51-е место. Россияне могут посещать без визы 116 стран. Немецкий паспорт дает право безвизового въезда в 187 стран.

Паспорта РФ

Граждане России могут посещать без визы 116 стран мира. Такие данные следуют из индекса паспортов, который составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners. Обновленная версия индекса была обнародована во вторник, 2 июля.

Контекст

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Россия опустилась на четыре позиции и занимает 51-е место, между Боснией и Герцеговиной и Грузией. Причина в том, что в течение последних месяцев Бенин и Джибути изменили визовую политику. Теперь для въезда в эти африканские страны россиянам необходимо получить визу.

Первое место в рейтинге делят Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать без визы 189 государств. Германия, Финляндия и Южная Корея занимают вторую строчку, их паспорта дают право посещать без визы 187 стран. На третьем месте - Дания, Италия и Люксембург (186 государств). Замыкает перечень Афганистан (25 стран).

Украина занимает в рейтинге 44-е место (126 стран), а Беларусь - 69-е (75 государств). Среди бывших республик СССР наиболее высокий результат показала Литва (9-е место, безвизовый въезд в 180 стран), а самый низкий - Туркмения (93-я строчка, возможность посетить без визы 51 страну).

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    Автор: Илья Коваль


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