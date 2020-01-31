Россия, Украина и Германия вошли в число наиболее несчастливых стран мира

Россияне ощущают себя значительно менее счастливыми, чем в среднем жители планеты, выяснилось в ходе исследования, проведенного ассоциацией социологических организаций Gallup International в 46 странах мира. Лишь 42 процента жителей РФ заявили, что они счастливы или очень счастливы, а 18 процентов российских респондентов назвали себя несчастливыми или очень несчастливыми. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил исследовательский холдинг "Ромир", являющийся эксклюзивным партнером Gallup International в России.

Россияне сравнивают себя с мировыми лидерами

Разница этих показателей составляет значение индекса счастья в России (+24 пункта), что стало худшим результатом с 2013 года.

Президент компании "Ромир" Андрей Милехин подчеркнул, что данное исследование основывается на самоидентификации респондентов. По его словам, падение индексов объясняется двумя факторами - отсутствием наблюдаемой динамики улучшения жизни и ощущением несправедливости в отношении себя. "При этом большинство сравнивает себя с соседями, а россияне - с мировыми лидерами", - указал он.

Самая счастливая страна - Колумбия, самая несчастливая - Иордания

В рейтинге счастливых стран, составленном по значениям индекса счастья, РФ оказалась среди наиболее несчастливых государств. Еще более низкие значения индекса счастья получили лишь пять стран - Иордания (-38), Ливан (-15), Сирия (-7), а также Гонконг и Ирак (по +5).

Лишь немногим выше РФ в рейтинге счастливых стран оказались Великобритания (+33), Болгария (+35), Албания (+37), Турция, Украина и Франция (по +38), а также Германия (+41). Странами с наиболее счастливыми жителями стали Колумбия, Индонезия, Эквадор, Казахстан, Нигерия, Филиппины, Перу, Армения, Испания, Азербайджан и Мексика. Индекс счастья этих стран составил от +88 до +66 пунктов, указывается далее в сообщении.

Почти 60 процентов жителей планеты счастливы, 11 процентов несчастливы

В общем и целом более половины (59 процентов) респондентов во всех участвовавших в опросе странах заявили, что считают себя счастливыми. Еще 11 процентов указали, что несчастливы. Таким образом, мировой индекс счастья составил 48 пунктов, что совпадает с результатами предыдущего опроса, проведенного два года назад.

Глобальное исследование счастья Gallup International проводит с 1947 года. Последний опрос был проведен в ноябре-декабре 2019 года, в нем участвовали 45 тысяч человек. В РФ были опрошены 1,5 тысячи человек из всех регионов.

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