 Россия собирается построить новую космическую станцию | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2020

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Россия

Россия собирается построить новую космическую станцию

Кроме строительства новой космической станции, в "Роскосмосе" собираются приступить к разработке пилотируемого многоразового корабля и начать программу по освоению Луны.

Фото, на котором человеческая фигура, держит руки так, что создается иллюзия того, что Луна находится на ладонях

Как и США, Россия планирует начать собственную программу по освоению Луны

Работы по созданию новой орбитальной космической станции должны начаться в России в ближайшее время. Об этом глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил в понедельник, 25 мая, в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Рогозина, пока не принято решение, будет эта космическая станция национальной или международной. "Но техническая подготовка (к ее строительству. - Ред.) должна начаться уже сейчас", - подчеркнул он.

В то же время глава "Роскосмоса" назвал "очень перспективной" идею создания пилотируемого многоразового корабля, работающего на низких орбитах. По словам Рогозина, над этим проектом будет работать специалисты НИИМАШ. Успешным проектом в аналогичном направлении он назвал программу "Буран".

Кроме этого, к 2023 году в "Роскосмосе" планируют создать ракету сверхтяжелого класса. "Сейчас идет подготовка к началу испытания стратегического летного комплекса", - отметил в этой связи Рогозин.

Задачи "Роскосмоса"

Тремя задачами, стоящими сейчас перед "Роскосмосом", Рогозин назвал безусловное обеспечение ВС России боевыми ракетными комплексами, повышение качества экономики и уровня жизни (в этой области, по словам Рогозина, речь идет, в частности, о развитии интернета, связи и навигации), а также получение знаний о происхождении вселенной и жизни на Земле.

Что касается планов NASA относительно полетов на Луну и Марс, то, комментируя их, Рогозин заявил, что в "Роскосмосе" "не могут позволить себе всякие хотелки". "Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования", - подчеркнул он. Тем неменее Рогозин указал, что с 2021 года Россия начинает лунную программу и собирается отправить к спутнику Земли аппарат под названием Луна-25.

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    Автор: Илья Коваль


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