Россия сделала еще один шаг к автономному интернету

Законопроект, предполагающий отделение российского сегмента интернета от глобальной сети ("закон Клишаса"), на заседании комитета Госдумы по информационной политике в четверг, 17 января, был одобрен пятью министерствами и ведомствами страны: Минкомсвязи, Россвязи, Роскомнадзором, ФСО и Федеральной службой по экспортному и техническому контролю.

Разработчики проекта считают своей целью внедрение защитных мер "для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы" интернета в РФ. Российскому сегменту сети, по мнению депутатов, угрожает Запад, в частности США, которые приняли национальную киберстратегию в ноябре 2018 года, сообщила газета "Коммерсант".



Mail.ru и "Яндекс" поддержали идею "суверенного интернета"



Законопроект о "суверенном интернете" поддержали и представители российской интернет-отрасли - сервисов Mail.ru и "Яндекс". На заседании думского комитета вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян в целом одобрил инициативу, предложив внести в нее небольшие изменения. "Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно", цитирует Габриеляна онлайн-издание "Медуза".

Директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов заявил, что законопроект "вовремя направлен на защиту российского сегмента сети интернет", подчеркнув при этом необходимость его доработки и внесения конкретного перечня угроз.

Критика закона об автономном интернете

В свою очередь директор "Вымпелкома" по работе с органами государственной власти Сергей Мальянов обратил внимание на то, что общие расходы по установке серверов для реализации законопроекта на сетях "Вымпелкома" составят 1,5 млрд рублей.

Текущую редакцию законопроекта раскритиковал и экспертный совет при правительстве РФ, указав на его "неприемлемые коррупционные риски", а также угрозу нарушения работы Рунета и чрезмерное расширение полномочий Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи.

Национальная система доменных имен

Законопроект об автономном, или, как называют его авторы, "суверенном", интернете в России внесли в Госдуму 14 декабря депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова.

В случае принятия закона в России должны будут разработать национальную систему доменных имен и особые правила маршрутизации трафика, а провайдеры будут обязаны устанавливать в своих сетях "технические средства противодействия угрозам", поясняет онлайн-издание "Медуза". С их помощью власти смогут блокировать запрещенные ресурсы, контролировать соблюдение новых правил маршрутизации трафика и использования национальной системы доменных имен.

Смотрите также:

20 лет смартфону: история одного успеха Самый первый Именно так выглядел самый первый смартфон. Модель Nokia 900 Communicator была словно маленький компьютер: в смартфоне были установлены офисные программы, интернет-браузер и имелась возможность отправлять факсы. На прилавки магазинов Nokia 900 поступила 15 августа 1996 года, стоимость смартфона вместе с контрактом оператора начиналась от 800 долларов.

20 лет смартфону: история одного успеха Небывалая мощность Современные смартфоны сильно "похудели". Они стали тоньше и легче, однако их возможности многократно возросли: вычислительная мощность актуальных моделей смартфонов больше, чем была у компьютера, благодаря которому "Аполлон-11" совершил полет на Луну.

20 лет смартфону: история одного успеха В туалет на дозаправку Британские ученые изобрели топливный элемент, который "всего лишь после одного посещения туалета" (именно так застенчиво сформулирован принцип работы) способен выработать энергию для работы смартфона. Электроэнергию из мочи генерируют особые бактерии. Похоже, что 100 000 британцев на верном пути: именно столько смартфонов в Великобритании роняют в туалет ежегодно.

20 лет смартфону: история одного успеха Влетел в копеечку Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!

20 лет смартфону: история одного успеха Смартфоны спасают тропические леса Бесчисленное количество приложений для смартфонов не дает скучать своим владельцам. Но некоторые из них могут послужить благому делу - к примеру, в Индонезии смартфоны помогают бороться с незаконной вырубкой леса. Специальное приложение распознает звук бензопилы и автоматически посылает сигнал тревоги.

20 лет смартфону: история одного успеха Телефон предсказывает погоду Разработчики из группы OpenSignal обнаружили, что сенсоры, которые на телефонах под управлением системы Android измеряют температуру батареи, освещение и давление воздуха, могут собирать весьма точную информацию о погоде. Очень удобно! Вполне возможно, что карманные компьютеры скоро смогут выдавать прогноз погоды.

20 лет смартфону: история одного успеха Их число растет с каждым днем Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов пользователей смартфонов - и цифра эта продолжает неуклонно расти. За первый квартал 2016 года было продано 349 миллионов новых смартфонов, по сравнению с прошлым годом рост составляет почти 4 процента. Самым продаваемым смартфоном на сегодня является Samsung Galaxy 7, за ним следуют iPhone 6s и 6s Plus от Apple. Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов

