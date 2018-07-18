 Россия резко сократила вложения в гособлигации США | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2018

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Россия

Россия резко сократила вложения в гособлигации США

РФ выбыла из списка крупнейших держателей американских ценных бумаг, сократив их объем в шесть раз в течение двух месяцев.

Доллары и флаг США

Власти РФ сократили вложения в госдолг США до 14,9 миллиарда долларов, что является минимумом с 2007 года. Об этом в среду, 18 июля, сообщает "Прайм" со ссылкой на данные министерства финансов США. Согласно этой информации, в мае Москва сократила втрое вложения в американские гособлигации и выбыла из опубликованного накануне списка, включающего 33 крупнейших их держателей.

Контекст

В апреле Россия занимала в данном списке 22 место, в этом месяце ее вложения в ценные бумаги США оценивались в 48,7 миллиарда долларов. Еще месяцем ранее, в марте этот показатель был почти вдвое выше - 96,1 миллиарда долларов, а Россия находилась на 16-й позиции списка крупнейших держателей американских гособлигаций.

"Политика диверсификации резервов"

Продавая часть гособлигаций США, Центробанк РФ проводит "политику диверсификации резервов, учитывая экономические и геополитические риски", заявила в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На первом месте в списке крупнейших держателей гособлигаций США находится Китай (1,2 триллиона долларов), за ним следуют Ирландия, Бразилия, Великобритания, Швейцария, Люксембург и Гонконг. На последнем месте - Чили (30 миллиардов долларов).

Между тем с декабря 2016 года, то есть практически с момента избрания Дональда Трампа президентом США, и до июля 2017 года российские вложения в гособлигации США непрерывно росли. По состоянию на май 2017 года их объем составлял 108,7 млрд долларов (93,5 млрд евро).

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    Автор: Сергей Елкин


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