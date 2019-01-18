 Россия проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Россию присудили к выплате 50 миллиардов долларов.

Логотип компании ЮКОС (фото из архива_

Апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в пользу трех крупных акционеров ЮКОСА, признано недействительным.

Экс-акционеры ЮКОСа судятся с Россией 1 2014 года

Контекст

Арест российских активов в Европе по иску "Нафтогаза" - уже не первый случай спора вокруг зарубежной собственности РФ. DW вспомнила о самых резонансных из них. (31.05.2018)

В компании GML, представляющей интересы акционеров ЮКОСа, объявили, что хотят сосредоточиться на арбитражном процессе в Гааге и не видят необходимости требовать исполнения судебных решений во Франции. (10.10.2017)

Прежние владельцы экспроприированного российским государством нефтяного концерна ЮКОС начали новый этап в судебной тяжбе, добиваясь от России выплаты компенсации в 50 млрд долларов. (20.07.2016)

Разбирательство по данному делу длится с 2014 года. В июле третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил судебное решение 2014 года, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Теперь суд аннулировал решение Окружного суда.

Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда Гааги

Россия имеет право обжаловать решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов. В Минюсте РФ сразу же заявили о намерении оспорить решение суда, указав, что суд проигнорировал тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.

"Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве отмечают, что решение голландского апелляционного суда также не соответствует позиции ЕСПЧ, который ранее отверг обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:51

Россия против ЮКОСа: Москва не хочет платить $50 млрд

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Супруга бывшего главы "ЮКОСа" Инна 15 декабря 2004 года во время акции "Свободу Михаилу Ходорковскому".

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Процесс по делу Ходорковского и дело "ЮКОСа" вызвали острую критику из-за границы. Все попытки повлиять на Кремль, предпринимавшиеся на высоком политическом уровне, к успеху не привели. Правозащитные организации считают Ходорковского политическим заключенным, а вынесенный ему приговор - результатом судебного произвола. На фото: адвокат Ходорковского Роберт Амстердам во Франкфурте-на-Майне в январе 2007 года.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    В декабре 2006 года Михаилу Ходорковскому и его бывшему деловому партнеру Платону Лебедеву были предъявлены новые обвинения по делу об отмывании денежных средств.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    25 октября 2003 года Михаила Ходорковского взяли под стражу в аэропорту Новосибирска, а затем доставили в тюрьму "Матросская тишина" в Москве. Уже через несколько дней по распоряжению генеральной прокуратуры России были арестованы акции нефтяной компании "ЮКОС". Ходорковского объявили подозреваемым в уклонении от уплаты налогов и в других экономических преступлениях.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Сибирский город Краснокаменск, в котором расположена тюрьма, от Москвы отделяет шесть часовых поясов.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    31 мая 2005 года Мещанский суд города Москвы признал Михаила Ходорковского виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы, но позже сократил срок до 8 лет.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    В этой колонии в Читинской области Михаил Ходорковский отбывает тюремное заключение.

  • default

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    22 сентября 2005 в "деле Ходорковского" была поставлена формальная точка. Московский городской суд утвердил обвинительный приговор.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Следствие по делу Ходорковского было закончено в рекордные сроки - за два месяца. Обвинения совпали с теми, которые ранее были предъявлены его партнеру по бизнесу Платону Лебедеву.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Уже в декабре 2004 года российские власти устроили аукцион по продаже акций одного из подразделений концерна - добывающей компании "Юганскнефтегаз". Выручка была направлена на уплату налоговой задолженности. Был сделан первый шаг в деле ликвидации "ЮКОСа".

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    К началу 2004 года глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский считался самым богатым человеком России и входил в список богатейших людей мира. Помимо предпринимательской деятельности он активно занимался социальными проектами, в частности в области образования, а также принимал участие в политической жизни, финансируя оппозиционные политические партии, что вызывало явное недовольство со стороны Кремля.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Одновременно увеличивался список обвиняемых прокуратурой сотрудников компании "ЮКОС". Весной 2005 года он насчитывал уже три десятка человек.


Контекст

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему суд в Гааге решил в пользу России - DW Новости  

Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире"  

Также по теме

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

Верховный суд Нидерландов не признал российское решение о банкротстве ЮКОСа 18.01.2019

Верховный суд Нидерландов окончательно признал незаконность распродажи активов нефтяного концерна ЮКОС в 2007 году. В результате, поставлена точка в многолетнем споре за активы Yukos Finance.

Srebrenica-Gedenkstätte

Суд снизил ответственность Нидерландов за резню в Сребренице 19.07.2019

Мужчины и мальчики из мусульманских семей, бежавшие в Сребреницу в июле 1995 года, имели лишь 10-процентный шанс избежать нападения сербов, счел Верховный суд в Гааге.

GMF | Mikhail Khodorkovsky

Комментарий: Кремль вступил в новый раунд борьбы с ЮКОСом 27.07.2019

Генпрокуратура РФ официально подтвердила наличие "третьего дела ЮКОСа". Почему Путин хочет покончить с влиянием Михаила Ходорковского в России - версия Константина Эггерта.

Реклама

Самые читаемые

Больше Европы, меньше России: зачем меняют герб Беларуси?  

400-летний скелет немецкого великана послужит современной науке (фото)  

Кто станет соперником Лукашенко на выборах президента Беларуси?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно