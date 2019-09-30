 Россия провела пуск баллистической ракеты ″Тополь-М″ | Новости из Германии о России | DW | 30.09.2019

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Россия

Россия провела пуск баллистической ракеты "Тополь-М"

Эквивалент боевого блока "Тополя-М", запущенного с космодрома Плесецк, прибыл в заданную точку на полуострове. Ранее Москва предложила НАТО мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Тополь-М на Красной площади в Москве

"Тополь-М" на Красной площади (фото из архива)

Россия провела учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Цель запуска с космодрома Плесецк - подтвердить летно-технические характеристики ракетного комплекса, заявило министерство обороны РФ в понедельник, 30 сентября. По его данным, "эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку" на полуострове Камчатка.

США и Россия 2 августа завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Поводом для этих шагов стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Контекст

Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (16.07.2019)

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада. (02.08.2019)

Этот договор подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Такие ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, так как способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

НАТО отвергла предложение Москвы ввести мораторий на размещение РСМД

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщило ранее издание "Коммерсант". По его данным, аналогичные послания получили и ряд государств, не входящих в альянс, в том числе Китай.

НАТО 25 сентября отвергла предложение российской стороны, назвав инициативу "не заслуживающей доверия". Перед переговорами России необходимо уничтожить ракеты 9М729 таким образом, чтобы это можно было проверить, подчеркнули в альянсе.

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    Автор: Михаил Бушуев


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