 Россия приняла Парижское соглашение по климату | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2019

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Россия

Россия приняла Парижское соглашение по климату

В день начала в Нью-Йорке международного климатического саммита премьер России подписал постановление о принятии обязательств по выполнению Парижского соглашения по климату.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев (фото из архива)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Об этом Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами в понедельник, 23 сентября. Подписание этого документа означает согласие России на обязательность для нее Парижского соглашения.

Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, не требует ратификации, для его принятия Россией достаточно постановления правительства, которое и подписал премьер РФ Медведев, отмечает "Интерфакс".

"Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно", - заявил премьер, отметив, что для России "участие в этом процессе очень важно". Медведев подчеркнул, что изменение климата может повысить риски для развития сельского хозяйства и других ключевых отраслей, создать угрозу безопасности людей, проживающих в условиях мерзлоты, а также привести к стихийным бедствиям.

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Работа в этой сфере ведется в рамках национального проекта "Экология", который занимается, в частности, сокращением загрязняющих воздух выбросов и восстановлением лесов, отметил премьер. Он напомнил, что давал поручение разработать положение об адаптации Парижского соглашения к действующим в России правовым нормам.

Основная цель Парижского соглашения по климату - не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран. Россия подписала соглашение в апреле 2016 года, но документ не содержит предусмотренных законодательством РФ оснований для ратификации.

Саммит по защите климата в Нью-Йорке

23 сентября в Нью-Йорке начался саммит по проблемам изменения климата, который проводит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщается на сайте конференции, в ней примут участие мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса и гражданского общества.

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    Автор: Марина Барановская


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