 Россия приняла меры по защите своих банков от санкций | Новости из Германии о России | DW | 27.11.2018

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Россия

Россия приняла меры по защите своих банков от санкций

Российским банкам, находящимся под санкциями, разрешено не раскрывать информацию, которую надлежит раскрыть по закону. Соответствующие постановления обнародованы на портале правительства России.

Российский банк ВТБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на защиту интересов российских банков, находящихся под иностранными санкциями. Соответствующие документы выложены на сайте правительства России во вторник, 27 ноября.

Контекст

О влиянии западных санкций на экономику России и стратегию развития российских корпораций шла речь на конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings в Москве. Детали - у DW. (13.11.2018)

В Берлине подвели итоги внешнеторговой деятельности немецких фирм за первые шесть месяцев 2018 года и рассказали о рисках, которые таят в себе протекционистская политика США и предстоящий "Брекзит". (17.10.2018)

Находящимся под санкциями российским банкам в целях "противодействия незаконному санкционному давлению" разрешено не раскрывать информацию, которую надлежит раскрывать согласно российскому законодательству. Таким правом банк может воспользоваться, если в отношении лиц, "под контролем либо значительным влиянием которых он находится", введены ограничительные меры.

Такие же льготы действуют и в том случае, если под санкции попали члены совета директоров банка или некоторые представители руководства. В то же время кредитные учреждения обязаны сами представлять эту информацию в Банк России и обосновывать, почему они приняли такое решение.

Эксперты полагают, что после задержания украинских кораблей в Керченском проливе Москву ожидают новые санкции и очередной обвал курса рубля. Минфин США в январе этого года подготовил список из 210 российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, к которым могут быть применены санкции. С ними запрещается сотрудничать американским физическим и юридическим лицам. Лица, в отношении которых введены санкции, не могут обладать банковскими счетами в долларах или другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.

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    Автор: Ирина Филатова


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