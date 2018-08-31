Россия прекратит возить астронавтов NASA на МКС

Россия прекращает доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующие контрактные обязательства перед США истекают в апреле 2019 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", - сказал он, выступая в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики в пятницу, 31 августа.

С 2019 года США планируют летать на МКС на своих кораблях.

Места NASA в кораблях "Союз"

В 2016 году NASA через корпорацию Boeing приобрело у РКК "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС. В апреле стало известно, что на 2019 год американцы купили три места. Кроме того, у NASA есть опцион на дополнительные места, которым организация периодически пользуется. Так, в 2017 году дополнительное место занял астронавт Джо Акаба, который отправился на станцию вместе с россиянином Александром Мисуркиным и американцем Марком Ванде Хаем.

СМИ сообщали, что в 2018 году дополнительным местом может воспользоваться Шеннон Уокер, работавшая над роботизированными системами МКС с середины 90-х годов и пробывшая на станции 163 дня в 2010-м вместе с экипажем корабля "Союз ТМА-19". Но после полет Уокер сместился на весну 2019 года - она станет членом экипажа "Союза МС-12".

На 2019 год предварительно были запланированы три старта российских космических кораблей "Союз". Кроме "Союза МС-12", на май - начало лета был назначен полет "Союза МС-13" с американцем Эндрю Морганом на борту, а на осень - "Союза МС-14", сообщает РИА "Новости".

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