 Россия прекратит возить астронавтов NASA на МКС | Новости из Германии о России | DW | 31.08.2018

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Россия

Россия прекратит возить астронавтов NASA на МКС

Контрактные обязательства России перед США истекают в апреле 2019 года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. С 2019 года США планируют летать на станцию на своих кораблях.

Запуск ракеты Союз на МКС

Запуск ракеты "Союз" на МКС

Россия прекращает доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующие контрактные обязательства перед США истекают в апреле 2019 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", - сказал он, выступая в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики в пятницу, 31 августа.

С 2019 года США планируют летать на МКС на своих кораблях.

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Места NASA в кораблях "Союз"

В 2016 году NASA через корпорацию Boeing приобрело у РКК "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС. В апреле стало известно, что на 2019 год американцы купили три места. Кроме того, у NASA есть опцион на дополнительные места, которым организация периодически пользуется. Так, в 2017 году дополнительное место занял астронавт Джо Акаба, который отправился на станцию вместе с россиянином Александром Мисуркиным и американцем Марком Ванде Хаем.

СМИ сообщали, что в 2018 году дополнительным местом может воспользоваться Шеннон Уокер, работавшая над роботизированными системами МКС с середины 90-х годов и пробывшая на станции 163 дня в 2010-м вместе с экипажем корабля "Союз ТМА-19". Но после полет Уокер сместился на весну 2019 года - она станет членом экипажа "Союза МС-12".

На 2019 год предварительно были запланированы три старта российских космических кораблей "Союз". Кроме "Союза МС-12", на май - начало лета был назначен полет "Союза МС-13" с американцем Эндрю Морганом на борту, а на осень - "Союза МС-14", сообщает РИА "Новости".

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