Россия предложила странам БРИКС сотрудничество в Арктике

Россия приглашает остальные страны-члены объединения БРИКС (Бразилию, Индию, Китай и ЮАР) принять участие в реализации совместных нефтегазовых проектов в Арктике. Об этом заявил на встрече со своими коллегами по должности из государств БРИКС в среду, 14 октября, министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы уже сотрудничаем с такими неарктическими государствами, как Япония, Китай, Франция", - пояснил он. По словам Новака, "на территории Арктической зоны сосредоточены огромные запасы углеводородов, которые оцениваются миллиардами тонн нефти и десятками триллионов кубических метров газа".

В частности, речь идет о 24,7% извлекаемых запасов РФ нефти и газового конденсата (7,33 млрд тонн) и 72,1% от извлекаемых запасов РФ газа (50,45 трлн кубометров), продолжил глава Минэнерго РФ. Он отметил, что Северный морской путь, как более короткий по сравнению с остальными маршрутами, дает России конкурентное преимущество для осуществления нефтегазовых проектов в Арктике.

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