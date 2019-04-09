 Россия предложила странам БРИКС сотрудничество в Арктике | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2020

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Россия

Россия предложила странам БРИКС сотрудничество в Арктике

В Арктике находятся миллиарды тонн нефти и десятки триллионов кубических метров газа, заявил глава Минэнерго РФ на встрече с коллегами по должности из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Ледокол в Арктике

Ледокол в Арктике (фото из архива)

Россия приглашает остальные страны-члены объединения БРИКС (Бразилию, Индию, Китай и ЮАР) принять участие в реализации совместных нефтегазовых проектов в Арктике. Об этом заявил на встрече со своими коллегами по должности из государств БРИКС в среду, 14 октября, министр энергетики РФ Александр Новак. 

"Мы уже сотрудничаем с такими неарктическими государствами, как Япония, Китай, Франция", - пояснил он. По словам Новака, "на территории Арктической зоны сосредоточены огромные запасы углеводородов, которые оцениваются миллиардами тонн нефти и десятками триллионов кубических метров газа".

В частности, речь идет о 24,7% извлекаемых запасов РФ нефти и газового конденсата (7,33 млрд тонн) и 72,1% от извлекаемых запасов РФ газа (50,45 трлн кубометров), продолжил глава Минэнерго РФ. Он отметил, что Северный морской путь, как более короткий по сравнению с остальными маршрутами, дает России конкурентное преимущество для осуществления нефтегазовых проектов в Арктике.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 11:23

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