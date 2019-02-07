Россия потребовала от США уничтожить нарушающие ДРСМД ракеты

Министерство обороны России обвинило США в многолетнем нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил в четверг, 7 февраля, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Вашингтон фактически создал условия для производства вооружений, запрещенных соглашением, цитирует его агентство РИА "Новости".

В этой связи Минобороны РФ предложило США вернуться к неукоснительному соблюдению договора на период до объявленного Вашингтоном выхода из соглашения. С этой целью, пояснил Конашенков, Пентагон должен уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Mk-41, разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, по мнению Москвы, под запрет ДРСМД подпадают имеющие ударный потенциал американские беспилотные летательные аппараты и ракета-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности, используемые для тестирования систем противоракетной обороны.

"В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве" для вручения ноты по проблемам ДРСМД, пояснил Коношенков.

Страсти вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаил Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В 2014 году президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытаниями крылатой ракеты наземного базирования 9М729. В свою очередь в ноябре 2018 года МИД РФ обвинил США в нарушении ДРСМД путем размещения в Европе пусковых установок Mk-41 для управляемых ракет.

2 февраля США объявили, что начинают выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что договор будет расторгнут, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода". В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.

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