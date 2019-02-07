 Россия потребовала от США уничтожить нарушающие ДРСМД ракеты | Новости из Германии о России | DW | 07.02.2019

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Россия

Россия потребовала от США уничтожить нарушающие ДРСМД ракеты

Пентагон должен уничтожить развернутые в Европе универсальные пусковые установки Mk-41, а также беспилотные летательные аппараты и ракета-мишени, используемые для тестирования систем ПРО, считает Минобороны РФ.

Крылатая ракета Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk

Министерство обороны России обвинило США в многолетнем нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил в четверг, 7 февраля, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Вашингтон фактически создал условия для производства вооружений, запрещенных соглашением, цитирует его агентство РИА "Новости".

В этой связи Минобороны РФ предложило США вернуться к неукоснительному соблюдению договора на период до объявленного Вашингтоном выхода из соглашения. С этой целью, пояснил Конашенков, Пентагон должен уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Mk-41, разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, по мнению Москвы, под запрет ДРСМД  подпадают имеющие ударный потенциал американские беспилотные летательные аппараты и ракета-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности, используемые для тестирования систем противоракетной обороны.

Контекст

ДРСМД летом 2019 года, похоже, прекратит свое существование. Эксперты опасаются новой гонки вооружений. Китай пытается урезонить стороны, но сам не заинтересован в сокращении своего военного потенциала. (05.02.2019)

В Госдепартаменте США назвали заявление Путина о "зеркальном" приостановлении участия России в договоре о РСМД пропагандой. Еще шесть месяцев Вашингтон будет добиваться от Москвы выполнения ДРСМД. (06.02.2019)

"В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве" для вручения ноты по проблемам ДРСМД, пояснил Коношенков.

Страсти вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаил Горбачевым и Рональдом Рейганом  в 1987 году. В 2014 году президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытаниями крылатой ракеты наземного базирования 9М729. В свою очередь в ноябре 2018 года МИД РФ обвинил США в нарушении ДРСМД путем размещения в Европе пусковых установок Mk-41 для управляемых ракет.

2 февраля США объявили, что начинают выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что договор будет расторгнут, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода". В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. 

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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