 Россия потратит 642 млн рублей на ремонт Капитолия в Гаване | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2018

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Россия

Россия потратит 642 млн рублей на ремонт Капитолия в Гаване

Помочь с реставрацией Капитолия Россию попросили кубинские парламентарии. На восстановление золотого покрытия купола будет потрачено более 642 млн рублей из федерального бюджета.

Кубинский Капитолий

Кубинский Капитолий

Россия потратит 642,4 млн рублей на реставрацию Капитолия в столице Кубы Гаване. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок в четверг, 16 августа, средства на восстановление золотого покрытия купола будут выделены из федерального бюджета.

Контекст

19 апреля - исторический день для Кубы, эра Кастро подходит к концу. Но поглощенные своими насущными проблемами кубинцы не питают иллюзий по этому поводу, считает Йоани Санчес. (18.04.2018)

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели. (19.04.2018)

В 2018 году подрядчик, исполняющий работы по реставрации, получит 347,4 млн рублей, а оставшуюся часть суммы выплатят в 2019 году.

О том, что Россия поможет с восстановлением кубинского Капитолия, стало известно в 2016 году. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда сообщила, что российские специалисты по просьбе кубинских парламентариев окажут содействие в реставрации.

В Капитолии, построенном в 1929 году, располагался кубинский парламент, а с 1959 года здание использовалось в качестве конгресс-центра. Работы по реставрации Капитолия, в котором разместится Национальная ассамблея народной власти Кубы, должны завершиться в 2019 году – к 500-летию с основания Гаваны.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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