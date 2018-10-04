Россия поставит Индии пять полков зенитной ракетной системы С-400

Россия поставит Индии суперсовременную зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Соответствующий контракт подписали в пятницу, 5 октября, в Дели президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Всего Индии будет поставлено пять полков С-400. Сумма сделки превышает 5 млрд долларов.

Заключив этот контракт, Индия рискует навлечь на себя гнев США, которые недавно ввели санкции против Китая за закупку все тех же российских комплексов С-400. Но в отличие от Китая Индия считается партнером США и потому, по мнению наблюдателей, надеется на снисхождение. Только около месяца тому назад представители Индии и США подписали в Дели договор о сотрудничестве в сфере обороны.

Россия использует С-400 для защиты своей базы "Хмеймим" в Сирии. Недавно Москва сообщила о поставке Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300.

Вашингтон ввел против России целую серию санкций, в основном, за аннексию Крыма, поддержку пророссийских сепаратистов в Украине и за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Характеристики С-400

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400, выпускаемая российским концерном "Алмаз-Антей", предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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