Россия перечислила в бюджет Совета Европы взнос за 2019 год

Российская Федерация 2 июля в полном объеме уплатила свой взнос - около 33 миллионов евро - в бюджет Совета Европы (СЕ) за 2019 год. Эту информацию DW во вторник, 16 июля, сообщил Даниэль Хельтген (Daniel Hoeltgen), пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы.

Что касается долга России за 2017 и 2018 годы (на данный момент, включая пеню, он составляет около 55 миллионов евро), то, по словам Хельтгена, СЕ получил "публичные заверения от МИДа России, что РФ внесет часть невыплаченных взносов".

Почему РФ оказалась должна Совету Европы

История долга Москвы Страсбургу имеет двухлетнюю историю. В июле 2017 года Россия не доплатила в бюджет Совета Европы 11 млн евро, а в 2018 году вообще отказалась перечислять свой взнос - около 33 млн евро - в полном объеме. Власти РФ мотивировали свой отказ тем, что в апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наложила на российскую делегацию санкции из-за аннексии Крыма. По мнению руководства Госдумы, эти санкции, лишившие российских депутатов права голоса в ПАСЕ и права занимать руководящие должности в ассамблее, делали невозможным их полноценное участие в работе этого органа СЕ.

Пока противостояние Москвы и ПАСЕ продолжалось, долг России рос. Из-за этого перед РФ встала реальная перспектива исключения из Совета Европы. Ведь если страна не выполняет свои финансовые обязательства в течение двух лет, не перечисляя всю сумму взноса или большую его часть, Комитет министров СЕ может применить к нарушительнице статью 9 устава организации. А она предусматривает лишение страны права быть представленной в Комитете министров и в ПАСЕ на период, в течение которого не выплачивался взнос. Что фактически является временным исключением государства из Совета Европы.

Почему долг России перед СЕ пока непогашен

Соответствующий двухгодичный срок для России истек 1 июля этого года. Но к этой дате ПАСЕ успела принять резолюцию, которая позволила полностью снять с российской делегации все санкции, как того и добивалась Москва, в свою очередь обязавшаяся возобновить выплаты в бюджет СЕ.

Почему же даже после полноправного возвращения российской делегации в ПАСЕ РФ внесла взнос только за 2019 год, формально оставшись крупным должником Совета Европы? Дело в том, что, хотя делегация российских парламентариев уже принимала полноправное участие в июньской сессии ПАСЕ, угроза того, что ее полномочия будут вновь оспорены, все же сохраняется.

Регламентный комитет ПАСЕ обратился в Венецианскую комиссию за разъяснением, являются ли российские депутаты в ПАСЕ легитимными представителями, ведь они были избраны с учетом голосования на территории аннексированного Крыма.

В Страсбурге верят обещаниям Москвы

Ответ на этот запрос Венецианская комиссия может дать во время одной из ближайших своих сессий. Будет ли он готов к осени, пока не ясно. Как рассказали DW в пресс-службе Венецианской комиссии, повестка дня ее октябрьской сессии еще не готова. Судя по всему, именно поэтому российские власти тянут с выплатой всего долга.

В Совете Европы склонны верить обещаниям Москвы. На вопрос DW, определены ли какие-то сроки уплаты российского долга, Даниэль Хельтген ответил так: "Мы принимаем как данность то, что деньги будут перечислены в положенный срок". По его выражению, между Москвой и Страсбургом "не существует каких-либо джентельменских соглашений" по поводу выплаты, стороны также не ведут на эту тему никаких дискуссий.

"Есть правила, согласно которым Россия должна заплатить свою часть взноса, и мы верим, что после выплаты за 2019 год, заявлений МИДа и министра (иностранных дел. - Ред.) оставшаяся часть долга будет погашена", - объяснил позицию Совета Европы Хельтген.

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