Россия передала ООН рекомендации по исполнению права на мирные собрания

В ООН хотят уточнить пакт о гражданских и политических правах. Власти РФ предлагают допустить задержания и обыски перед митингами и критикуют призыв защищать демонстрантов от гомофобных атак, пишет "Коммерсант".
Власти России направили в Организацию Объединенных Наций рекомендации о трактовке права на мирные собрания. Об этом российское издание "Коммерсант" пишет в среду, 26 февраля. Речь идет об уточнении Международного пакта о гражданских и политических правах. В конце 2019 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало черновик комментария к статье 21 пакта и предложило государствам-членам ООН, правозащитным организациям и представителям гражданского общества направлять свои замечания до 28 февраля.
Создатели документа называют "признаком репрессий" "непризнание права на участие в мирных собраниях". Однако правительство РФ считает, что подобное утверждение "носит субъективный оценочный характер и не имеет под собой какой-либо международно признанной нормативно-правовой базы". По версии российской стороны, "некая презумпция мирного характера собраний неизвестна международному праву".
Россия считает допустимыми задержания и обыски перед митингами
Из еще одного пункта подготовленного ООН черновика следует, что право на мирные собрания может быть ограничено для защиты "общественной безопасности". При этом поводом для запрета может являться лишь "значительный и непосредственный риск возникновения угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности" или "аналогичный риск серьезного ущерба имуществу".
Российская сторона предлагает включить в этот список "здоровье и психологическую неприкосновенность" граждан, однако не уточняет, что именно имеется в виду. Власти РФ также называют основанием для ограничения права "угрозу возникновения насилия" на массовом мероприятии. Кроме того, Россия считает допустимыми "превентивные задержания и обыски" перед митингами.
Россия против защиты журналистов на массовых мероприятиях
Эксперты ООН призывают защищать участников мирных собраний от нападений на почве гомофобии, сексизма или гендерной дискриминации. В свою очередь, власти РФ считают это "попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц".
Наконец, в ООН выступают против препятствий для работы журналистов и правозащитников на массовых мероприятиях, "даже если они объявлены незаконными". Однако Россия не считает это необходимым по причине борьбы с "привилегиями", отмечает "Коммерсант".
Смотрите также: