 Россия отправит военных специалистов в Республику Конго | Новости из Германии о России | DW | 24.05.2019

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Россия

Россия отправит военных специалистов в Республику Конго

Специалисты из России будут помогать конголезским коллегам обслуживать советскую и российскую военную технику, заявил замминистра обороны РФ.

Силуэты российских военнослужащих (фото из архива)

Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго. Договор об этом был подписан в ходе переговоров представителей обеих стран в Москве в четверг, 23 мая.

Контекст

Владимир Путин, возможно, "теряет" Судан, зато "приобретает" Ливию. Экспансия России в Африке стала одним из главных элементов политики Кремля, считает Константин Эггерт. (16.04.2019)

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли на Донбассе и в Сирии, а теперь они, вероятно, работают в Африке. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК. (01.08.2018)

По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, в Республике Конго находится значительное количество советской и российской военной техники, которая нуждается в профессиональном обслуживании. Специалисты из России будут обучать конголезских коллег и помогать им в работе с техникой, добавил он. Фомин назвал новый контракт продолжением военно-технического сотрудничества двух стран.

Наемники ЧВК Вагнера в ЦАР и Судане

В августе 2018 года Россия заключила договор о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Несколькими месяцами ранее СМИ сообщили о возможном присутствии в ЦАР и граничащем с ней Судане наемников из российской частной военной кампании Вагнера. В январе 2019 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Судане присутствуют сотрудники "российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам".

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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