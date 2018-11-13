 Россия открыла WADA доступ к лаборатории в Москве | Новости из Германии о России | DW | 15.11.2018

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Россия

Россия открыла WADA доступ к лаборатории в Москве

Эксперты WADA посетят Москву в конце ноября. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, вопреки протестам, было восстановлено в WADA, однако его членство могут вновь приостановить, если оно не выполнит ряда условий.

В московской антидопинговой лаборатории

В московской антидопинговой лаборатории

После спорного решения Всемирного антидопингового агентства WADA о восстановлении членства Российского антидопингового агента РУСАДА, делегация WADA в конце ноября получит доступ к Московской антидопинговой лаборатории. "28 ноября московскую лабораторию посетит делегация WADA. Надеемся, что ситуация изменится. После посещения московской лаборатории мы получим и ответы на анализы", - сказал президент всемирного агентства Крейг Риди на заседании исполкома организации в Баку в четверг, 15 ноября.

Контекст

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы. (27.04.2018)

Допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого, взявшего бронзу Игр в Пхёнчхане, оказались положительными. Последствия скандала могут выйти далеко за пределы керлинга. (20.02.2018)

В сентябре WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить целый ряд условий, в противном случае его членство может быть вновь приостановлено.

"Обнадеживающий шаг"

Одно из этих условий - обеспечить WADA до конца текущего года доступ к допинг-пробам, опечатанным с 2015 года. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая назвала предстоящий визит делегации всемирного агентства в московскую антидопинговую лабораторию обнадеживающим шагом.

"Состав делегации WADA, насколько я знаю, согласован с российской стороной. Это однозначно обнадеживающий шаг, делегация сможет посетить старую лабораторию, данные которой были опечатаны в ходе расследования Следственным комитетом России", - сказала она в интервью "Интерфаксу".

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    Автор: Илья Коваль


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