 Россия отказалась участвовать в американском лунном проекте ″на вторых ролях″ | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Россия отказалась участвовать в американском лунном проекте "на вторых ролях"

Москва не будет на вторых ролях участвовать в программе NASA Lunar Orbital Platform-Gateway, предназначенной для исследования Луны, заявил глава Роскосмоса. Россия предложит свой проект окололунной станции.

Лунное затмение в небе над Бразилией в июле 2018 года

Лунное затмение в небе над Бразилией в июле 2018 года

Россия не будет "на второстепенных ролях" участвовать в программе США Lunar Orbital Platform-Gateway по созданию международной обитаемой окололунной станции. Об этом глава Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в субботу, 22 сентября, в Королеве.

Контекст

Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. (15.08.2018)

Сегодня, 6 июня, Александер Герст покинет Землю. Он - первый немецкий астронавт, которому предстоит возглавить МКС. А что входит в обязанности командира Международной космической станции? (06.06.2018)

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер. (27.01.2018)

По его словам, РФ намерена предложить собственный проект орбитальной платформы. "Мы создаем свою транспортную систему", - подчеркнул он. Будет ли это российская или международная станция - это предмет переговоров, отметил Рогозин.

Возможно, речь пойдет о программе сотрудничества со странами-партнерами России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). При этом Рогозин не исключил взаимодействия в рамках нового проекта и с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Соединенных Штатов на условиях Москвы. Переговоры с руководителем NASA Джимом Брайденстайном запланированы на 11 октября.

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко также подчеркнул, что "Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США".

Lunar Orbital Platform-Gateway - программа США, на начальном этапе предназначенная для изучения Луны и дальнего космоса, а позднее создаваемую в ее рамках станцию предполагается использовать при пересадках в ходе полетов на Марс. 

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 01:03
Now live
01:03 мин

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне

Контекст

30 лет космической станции "Мир": как это было

30 лет назад СССР осуществил свою мечту и вывел в космос орбитальную станцию. Комплекс "Мир" находился на околоземной орбите 15 лет и пережил за это время немало событий. DW предлагает вспомнить, как это было. (19.02.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне  

"Суперлуна" в небе над Землей  

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС  

Также по теме

Russischer Präsident Putin mit chinesischem Präsdient Xi Jinping

Путин заключил в Пекине соглашения о сотрудничестве в Арктике, космосе и энергетике 08.06.2018

Во время визита президента РФ в Китай подписаны целый ряд соглашений в разных областях. Стороны договорились о стратегическом взаимодействии в международной политике.

Реклама

Самые читаемые

Как возникла база данных на силовиков, избивающих демонстрантов  

Демонстранты в Хемнице напали на офис Левой партии  

Россия готова полностью финансировать "Северный поток-2" в случае санкций США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно