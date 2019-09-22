 Россия ответила WADA на вопросы по данным московской лаборатории | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия ответила WADA на вопросы по данным московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли неточности в данных лаборатории и запросили у России уточнения по 31 вопросу. В WADA подтвердили получение ответа от Минспорта РФ.

Антидопинговый плакат WADA в Лозанне

Антидопинговый плакат WADA в Лозанне

Министерство спорта РФ направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) разъяснения, связанные с данными московской антидопинговой лаборатории. Письмо с уточнениями по 31 вопросу подготовили независимые российские эксперты, заявил министр Павел Колобков во вторник, 8 октября. Он подчеркнул готовность российской стороны оказывать дальнейшее содействие, "чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации". WADA уже подтвердило получение ответа от России.

Контекст

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

Позднее у WADA возникли подозрения в фальсификации этих данных. Специалисты агентства обнаружили несоответствие  данных, предоставленных ранее осведомителями, тем, что передала Москва. Председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. России был дан трехнедельный срок, чтобы ответить на поставленные вопросы. Он истек 8 октября.

Если сомнения WADA в подлинности полученных из Москвы данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:46

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение Всемирного антидопингового агентства

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА  

Также по теме

Doping-Kontroll-Labor in Moskau

WADA ожидает от РФ объяснения по данным московской лаборатории 22.09.2019

Эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли неточности в данных московской лаборатории, заявил председатель iNADO. Ее подозревают в манипуляции, сообщил ранее журналист Хайо Зеппельт.

Russland Moskau Dopingkontrollen

WADA проверяет неточности в данных московской лаборатории 23.09.2019

Россия даст ответы на вопросы Всемирного антидопингового агентства в течение установленного трехнедельного срока, заверил глава наблюдательного совета РУСАДА.

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Немецкий журналист сообщил о новых подозрениях в адрес РФ по допингу 21.09.2019

Журналист Хайо Зеппельт рассказал, что РФ вновь оказалась под подозрением в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории. WADA рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.

Реклама

Самые читаемые

Что думает о России и санкциях будущий глава дипломатии ЕС  

Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения  

Польша откажется от газа из России. Уже через 3 года?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно