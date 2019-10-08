Россия ответила на вопросы WADA о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России дальнейшие разъяснения, связанные с данными московской антидопинговой лаборатории. Как указано в заявлении агентства, опубликованном в понедельник, 28 октября, эти ответы изучают эксперты WADA, а также независимые специалисты.

Они представят отчет в комитет WADA по соответствию "в заданное время", подчеркивается в заявлении. Ожидается, что комитет сможет ознакомиться с документом до конца ноября, однако более конкретные сроки в данный момент невозможно установить из-за объема сложных изучаемых материалов, отметили в агентстве. Предполагается, что комитет WADA по соответствию после изучения экспертного отчета сможет направить рекомендации в исполком Всемирного антидопингового агентства.

Дисквалификация РУСАДА и его восстановление в правах

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа Всемирного антидопингового агентства к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

Позднее у WADA возникли подозрения в фальсификации этих данных. Специалисты агентства обнаружили несоответствие данных, предоставленных ранее осведомителями, тем, что передала Москва. Председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. Трехдневный срок, данный России для ответов на поставленные вопросы, истек 8 октября. Тогда же министерство спорта РФ направило Всемирному антидопинговому агентству письмо с уточнениями по 31 вопросу.

Если сомнения WADA в подлинности полученных из Москвы данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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