Россия оказалась между Кабо-Верде и Вануату по уровню здоровья населения

По уровню здоровья населения Россия занимает позицию между Кабо-Верде и Вануату. Такие данные представлены в рейтинге, составленном агентством Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. Россия расположилась на 95-м месте из 169, следует из документа, опубликованного в воскресенье, 24 февраля.

Это на 5 позиций выше, чем в 2017 году, когда был опубликован предыдущий рейтинг. Беларусь заняла в списке 81-е место, а Украина - 93-е.

Лидером по уровню здоровья населения составители признали Испанию. Согласно данным ООН, по ожидаемой продолжительности жизни при рождении южноевропейское государство занимает первое место в Евросоюзе, а в мировом плане уступает лишь Японии и Швейцарии, отмечают авторы. Италия и Исландия опустились на одну позицию, заняв вторую и третью строчки. Германия в новом рейтинге ухудшила свою позицию, заняв 23-е место.

Пищевые привычки могут влиять на уровень здоровья

Исследователи подчеркивают, что пищевые привычки нации могут повлиять на уровень здоровья. В частности, в странах со средиземноморской диетой реже отмечают случаи сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в докладе экспертов университета Наварры, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

Эксперты Bloomberg при составлении рейтинга учитывали различные факторы, в числе которых - ожидаемая продолжительность жизни, доступ к чистой воде, санитарные условия. Кроме того, авторы приняли во внимание такие дополнительные риски как ожирение, курение и угроза смерти от передозировки наркотиков.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Кофе В среднем, каждый житель Германии выпивает около 160 литров кофе в год. Но споры об этом напитке продолжаются. То читаешь, что он опасно повышает кровяное давление или даже способствует возникновению рака, то, наоборот, специалисты утверждают, что кофе предотвращает целый ряд заболеваний. Известно точно: как показали исследования, любителям кофе очевидного вреда этот напиток не приносит.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Маргарин Еще не так давно врачи и ученые советовали брать вместо масла его заменитель - маргарин, потому что переизбыток животных жиров вреден. Теперь, наоборот, ругают маргарин: в нем слишком много химических добавок. А масло специалисты рекомендуют топленое, потому что в нем содержится меньше так называемых насыщенных жирных кислот.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Красное вино Неужели бокал красного вина в день действительно предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск инфаркта миокарда? Факт: многолетние исследования этого пока не опровергли. Профилактическое действие приписывается содержащемуся в красном вине такому чудодейственному веществу, как ресвератрол. Но не следует забывать: речь идет лишь об одном бокале в день, не больше!

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Холестерин Без холестерина нам не обойтись, потому что он содержится в клеточных мембранах. Есть так называемый "полезный" и "вредный" холестерин. Раньше считалось, что "вредного" в крови должно быть как можно меньше, а "полезного" - сколько угодно. Теперь известно, что и уровень "полезного" нужно ограничивать. Врачи призывают к здоровому равновесию. Одно яйцо в день можете есть спокойно. Но вместо мяса.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Овощи из морозилки Бум на овощи из морозильной камеры как будто прошел. Большинство предпочитает свежие, купленные в магазине, на рынке, с лотка. Но врачи-диетологи обращают внимание, что овощи, фрукты и ягоды, прошедшие шоковую заморозку сразу после сбора урожая, сохраняют больше полезных веществ и витаминов, чем так называемые "свежие", но уже полежавшие на прилавке.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Глутамат Глутамат натрия известен как универсальная пищевая добавка Е621 - так называемый "усилитель вкуса". В Германии и многих других странах Европы его запрещено добавлять в детское питание. Значит ли это, что он вреден? Искусственный глутамат, да еще в больших количествах, как, например, в чипсах, - безусловно. И даже, возможно, природный (скажем, в соевом соусе или сыре рокфор).

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Корица Коричник цейлонский - отличный антиоксидант, пряность, придающая неповторимый вкус выпечке. Однако в коре более дешевого варианта - корицы китайской (лат. Cinnamomum aromaticum) - был обнаружен кумарин, переизбыток которого может разрушительно влиять на почки и печень. Рекомендуемая суточная норма - не более 0,1 мг на один килограмм веса тела. То есть примерно один большой пряник.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Вода Не прекращаются споры и о том, сколько надо пить воды в день. Обычно наш организм сам знает, сколько жидкости ему требуется: мы пьем, чтобы утолить жажду, остальное получаем с приемом пищи. Но врачи настаивают на суточной норме не менее 2,5-3 литров в день. Причем пить якобы нужно, не дожидаясь, пока одолеет жажда, особенно в жаркие дни.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Молоко Молоко полезно только детям, у многих взрослых от него возникают проблемы – из-за непереносимости лактозы. К такому выводу приходят немецкие врачи. А шведские ученые установили, что любители молока и живут меньше, и болеют чаще. Об этом говорят результаты многолетнего исследования, в котором приняло участие более 100 тысяч человек.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Пшеница и другие злаки Хлеб - еще один базовый продукт, в пользе которого теперь сомневаются ученые. Бесспорно то, что хлебо-булочные изделия, содержащие глютен (клейковину) у многих людей - особенно детей - вызывают непереносимость. Кроме того, проблемой нередко являются также дрожжи, орехи или семена, которые используют при изготовлении хлеба.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Витамины Времена, когда витаминные таблетки и порошки глотали чуть ли не горстями, прошли. Сегодня "искусственные" витамины употребляют гораздо осторожнее. Врачи обращают особое внимание на побочные действия "искусственных" витаминных добавок и предупреждают о серьезных последствиях бесконтрольного самолечения. Опасаетесь авитаминоза? Ешьте больше овощей и фруктов, чаще бывайте на солнце! Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат