 Россия оказалась между Кабо-Верде и Вануату по уровню здоровья населения | Новости из Германии о России | DW | 25.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Россия оказалась между Кабо-Верде и Вануату по уровню здоровья населения

Россия занимает 95-е место из 169, следует из рейтинга Bloomberg. Лидером по уровню здоровья населения составители признали Испанию. Авторы учитывали данные ООН, ВОЗ и Всемирного банка.

На приеме у врача

По уровню здоровья населения Россия занимает позицию между Кабо-Верде и Вануату. Такие данные представлены в рейтинге, составленном агентством Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. Россия расположилась на 95-м месте из 169, следует из документа, опубликованного в воскресенье, 24 февраля.

Это на 5 позиций выше, чем в 2017 году, когда был опубликован предыдущий рейтинг. Беларусь заняла в списке 81-е место, а Украина - 93-е.

Контекст

Почти треть жителей Германии готовы употреблять в пищу продукты питания, сделанные из насекомых. Таков один из результатов ежегодного исследования "Германия, как она ест(ь)". (10.01.2019)

В последнее время в Германии большую популярность обрели оздоравливающие "лесные ванны". Но ошибается тот, кто думает, что для такого "купания" понадобятся мыло и полотенце… (02.06.2018)

Эта неделя объявлена в Европе Неделей прививок. Вакцинация детей - одна из самых болезненных тем. Какие проблемы волнуют сейчас немецких врачей? Мы решили разобраться. (24.04.2018)

Лидером по уровню здоровья населения составители признали Испанию. Согласно данным ООН, по ожидаемой продолжительности жизни при рождении южноевропейское государство занимает первое место в Евросоюзе, а в мировом плане уступает лишь Японии и Швейцарии, отмечают авторы. Италия и Исландия опустились на одну позицию, заняв вторую и третью строчки. Германия в новом рейтинге ухудшила свою позицию, заняв 23-е место.

Пищевые привычки могут влиять на уровень здоровья

Исследователи подчеркивают, что пищевые привычки нации могут повлиять на уровень здоровья. В частности, в странах со средиземноморской диетой реже отмечают случаи сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в докладе экспертов университета Наварры, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

Эксперты Bloomberg при составлении рейтинга учитывали различные факторы, в числе которых - ожидаемая продолжительность жизни, доступ к чистой воде, санитарные условия. Кроме того, авторы приняли во внимание такие дополнительные риски как ожирение, курение и угроза смерти от передозировки наркотиков.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Кофе - опасное зелье или эликсир жизни?

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Кофе

    В среднем, каждый житель Германии выпивает около 160 литров кофе в год. Но споры об этом напитке продолжаются. То читаешь, что он опасно повышает кровяное давление или даже способствует возникновению рака, то, наоборот, специалисты утверждают, что кофе предотвращает целый ряд заболеваний. Известно точно: как показали исследования, любителям кофе очевидного вреда этот напиток не приносит.

  • Маргарин

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Маргарин

    Еще не так давно врачи и ученые советовали брать вместо масла его заменитель - маргарин, потому что переизбыток животных жиров вреден. Теперь, наоборот, ругают маргарин: в нем слишком много химических добавок. А масло специалисты рекомендуют топленое, потому что в нем содержится меньше так называемых насыщенных жирных кислот.

  • Красное вино

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Красное вино

    Неужели бокал красного вина в день действительно предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск инфаркта миокарда? Факт: многолетние исследования этого пока не опровергли. Профилактическое действие приписывается содержащемуся в красном вине такому чудодейственному веществу, как ресвератрол. Но не следует забывать: речь идет лишь об одном бокале в день, не больше!

  • Холестерин

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Холестерин

    Без холестерина нам не обойтись, потому что он содержится в клеточных мембранах. Есть так называемый "полезный" и "вредный" холестерин. Раньше считалось, что "вредного" в крови должно быть как можно меньше, а "полезного" - сколько угодно. Теперь известно, что и уровень "полезного" нужно ограничивать. Врачи призывают к здоровому равновесию. Одно яйцо в день можете есть спокойно. Но вместо мяса.

  • Овощи из морозилки

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Овощи из морозилки

    Бум на овощи из морозильной камеры как будто прошел. Большинство предпочитает свежие, купленные в магазине, на рынке, с лотка. Но врачи-диетологи обращают внимание, что овощи, фрукты и ягоды, прошедшие шоковую заморозку сразу после сбора урожая, сохраняют больше полезных веществ и витаминов, чем так называемые "свежие", но уже полежавшие на прилавке.

  • Глутамат

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Глутамат

    Глутамат натрия известен как универсальная пищевая добавка Е621 - так называемый "усилитель вкуса". В Германии и многих других странах Европы его запрещено добавлять в детское питание. Значит ли это, что он вреден? Искусственный глутамат, да еще в больших количествах, как, например, в чипсах, - безусловно. И даже, возможно, природный (скажем, в соевом соусе или сыре рокфор).

  • Корица

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Корица

    Коричник цейлонский - отличный антиоксидант, пряность, придающая неповторимый вкус выпечке. Однако в коре более дешевого варианта - корицы китайской (лат. Cinnamomum aromaticum) - был обнаружен кумарин, переизбыток которого может разрушительно влиять на почки и печень. Рекомендуемая суточная норма - не более 0,1 мг на один килограмм веса тела. То есть примерно один большой пряник.

  • Вода

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Вода

    Не прекращаются споры и о том, сколько надо пить воды в день. Обычно наш организм сам знает, сколько жидкости ему требуется: мы пьем, чтобы утолить жажду, остальное получаем с приемом пищи. Но врачи настаивают на суточной норме не менее 2,5-3 литров в день. Причем пить якобы нужно, не дожидаясь, пока одолеет жажда, особенно в жаркие дни.

  • Молоко

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Молоко

    Молоко полезно только детям, у многих взрослых от него возникают проблемы – из-за непереносимости лактозы. К такому выводу приходят немецкие врачи. А шведские ученые установили, что любители молока и живут меньше, и болеют чаще. Об этом говорят результаты многолетнего исследования, в котором приняло участие более 100 тысяч человек.

  • Пшеница и другие злаки

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Пшеница и другие злаки

    Хлеб - еще один базовый продукт, в пользе которого теперь сомневаются ученые. Бесспорно то, что хлебо-булочные изделия, содержащие глютен (клейковину) у многих людей - особенно детей - вызывают непереносимость. Кроме того, проблемой нередко являются также дрожжи, орехи или семена, которые используют при изготовлении хлеба.

  • Витамины

    Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

    Витамины

    Времена, когда витаминные таблетки и порошки глотали чуть ли не горстями, прошли. Сегодня "искусственные" витамины употребляют гораздо осторожнее. Врачи обращают особое внимание на побочные действия "искусственных" витаминных добавок и предупреждают о серьезных последствиях бесконтрольного самолечения. Опасаетесь авитаминоза? Ешьте больше овощей и фруктов, чаще бывайте на солнце!

    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


Смотреть видео 01:55

Как в Германии борются за здоровое питание

Контекст

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

Что полезно есть и пить, а что вредно? Врачи дают разные, порой противоречащие друг другу советы. Попробуем разобраться. (17.07.2018)  

Ссылки в интернете

Материал Bloomberg

Статья в The New England Journal of Medicine

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Германии борются за здоровое питание  

Пение вместо пробежек?  

Как дорого человечеству обходится курение  

Реклама

Самые читаемые

Разоренные украинские банки: кто заплатит за миллиардные аферы?  

Мир без запахов: когда у человека нет обоняния  

Пропрезидентская партия лидирует на выборах в Молдавии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно