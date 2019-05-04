 Россия обратилась в NASA из-за запаха спирта на МКС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Россия обратилась в NASA из-за запаха спирта на МКС

По данным российской стороны, выброс изопропилового спирта был зафиксирован после пристыковки к МКС корабля Dragon 2 компании SpaceX.

Международная космическая станция

Международная космическая станция

Россия направила Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запрос в связи с выбросом на Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта. Об этом сообщил руководитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина - Павел Власов. Интервью с ним опубликовало в пятницу, 10 мая, агентство РИА "Новости".

По версии Власова, выброс был зафиксирован после пристыковки к МКС многоразового космического корабля Dragon 2 компании Илона Маска SpaceX.

Как отметил глава ЦПК, концентрация этого органического соединения повысилась с одной десятой миллиграмма до шести миллиграммов на кубический метр. После включения системы очистки воздуха ее удалось снизить примерно до двух миллиграммов. 

Изопропиловый спирт огнеопасен и умеренно токсичен. Его предельно допустимая концентрация в воздухе составляет 10 миллиграммов на кубический метр, в организме он не накапливается.

Dragon 2 доставил на МКС фотобиореактор

Корабль Dragon 2 доставил на МКС грузы: продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов общим весом в 2,5 тонны.

Контекст

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно стартовала с космодрома во Флориде. Ракета доставит грузовой корабль Dragon с 2,5 тоннами продуктов и оборудования на МКС. (04.05.2019)

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX. (02.10.2018)

Кроме прочего, речь идет о так называемом фотобиореакторе, разработанном университетом Штуттгарта и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR), который позволит повысить запасы кислорода на МКС с помощью водорослей, осуществляющих фотосинтез.

Благодаря этому прибору астронавты во время длительных миссий, таких как полеты на Луну или на Марс, смогут длительное время обходиться без дополнительных поставок грузов, сообщил представитель DLR.

Вместо "Союзов"

Миссия под названием CRS-17 - уже 17-я по счету коммерческая грузовая поставка на МКС,осуществленная компанией SpaceX с 2012 года. Грузовой корабль Dragon используется для таких миссий во второй раз.

После того как США в 2011 году прекратили использовать космические челноки Shuttle для доставки астронавтов и грузов в космос, эту задачу стали осуществлять российские ракеты "Союз". Планируется, что после истечения договора с Россией в ноябре 2019 года эту функцию возьмут на себя компании SpaceX и Boeing в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

В настоящий момент на МКС работают три россиянина, а также два американских и один канадский астронавт.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:41

Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС  

"Илон Маск, Путина - на Марс!"  

Немецкие студенты бросили вызов Илону Маску  

Также по теме

SpaceX Dragon beim Andocken mit der ISS

Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon 04.05.2019

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно стартовала с космодрома во Флориде. Ракета доставит грузовой корабль Dragon с 2,5 тоннами продуктов и оборудования на МКС.

Landung SpaceX Dragon Crew im Atlantik

Капсула Dragon-2 успешно приводнилась у побережья Флориды 08.03.2019

NASA опубликовало видео, на котором беспилотная капсула SpaceX опускается в океан на четырех парашютах.

Screenshot - SpaceX Dragon auf dem Weg zur ISS

Dragon-2 с манекеном Рипли успешно состыковался с МКС 03.03.2019

Перед стыковкой корабль выполнил серию маневров. Директор NASA назвал запуск разработанной SpaceX капсулы революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну и Марс.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие либералы придумали новый план для Донбасса  

Комментарий: Удар по репутации Кремля  

Рабочие специальности: сколько платят в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно