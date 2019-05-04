Россия обратилась в NASA из-за запаха спирта на МКС

Россия направила Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запрос в связи с выбросом на Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта. Об этом сообщил руководитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина - Павел Власов. Интервью с ним опубликовало в пятницу, 10 мая, агентство РИА "Новости".

По версии Власова, выброс был зафиксирован после пристыковки к МКС многоразового космического корабля Dragon 2 компании Илона Маска SpaceX.

Как отметил глава ЦПК, концентрация этого органического соединения повысилась с одной десятой миллиграмма до шести миллиграммов на кубический метр. После включения системы очистки воздуха ее удалось снизить примерно до двух миллиграммов.

Изопропиловый спирт огнеопасен и умеренно токсичен. Его предельно допустимая концентрация в воздухе составляет 10 миллиграммов на кубический метр, в организме он не накапливается.

Dragon 2 доставил на МКС фотобиореактор

Корабль Dragon 2 доставил на МКС грузы: продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов общим весом в 2,5 тонны.

Кроме прочего, речь идет о так называемом фотобиореакторе, разработанном университетом Штуттгарта и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR), который позволит повысить запасы кислорода на МКС с помощью водорослей, осуществляющих фотосинтез.

Благодаря этому прибору астронавты во время длительных миссий, таких как полеты на Луну или на Марс, смогут длительное время обходиться без дополнительных поставок грузов, сообщил представитель DLR.

Вместо "Союзов"

Миссия под названием CRS-17 - уже 17-я по счету коммерческая грузовая поставка на МКС,осуществленная компанией SpaceX с 2012 года. Грузовой корабль Dragon используется для таких миссий во второй раз.

После того как США в 2011 году прекратили использовать космические челноки Shuttle для доставки астронавтов и грузов в космос, эту задачу стали осуществлять российские ракеты "Союз". Планируется, что после истечения договора с Россией в ноябре 2019 года эту функцию возьмут на себя компании SpaceX и Boeing в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

В настоящий момент на МКС работают три россиянина, а также два американских и один канадский астронавт.

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