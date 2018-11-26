 Россия не признала победу украинского банка по иску об аннексии Крыма | Новости из Германии о России | DW | 27.11.2018

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Россия

Россия не признала победу украинского банка по иску об аннексии Крыма

В Минюсте РФ считают, что у международного арбитража не было юрисдикции для рассмотрения иска "Ощадбанка".

Фемида с весами

Россия не признает вердикт Международного арбитражного суда при Международной торговой палате в Париже о взыскании с РФ 1,3 млрд долларов (1,1 млрд евро) в пользу украинского "Ощадбанка" по иску в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщили в Минюсте РФ. Представителей министерства цитирует в понедельник, 26 ноября, агентство РБК.

Контекст

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Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

Депутат Верховной рады, журналист Мустафа Найем, c чьего твита с призывом выйти на Майдан в ноябре 2013 года началась Революция достоинства, объяснил DW, как изменилась с тех пор Украина. (22.11.2018)

По версии сотрудников ведомства, у арбитража не было юрисдикции для рассмотрения подобных исков. Собеседники агентства пообещали, что будут приняты "все необходимые меры", чтобы защитить интересы России.

Потеря бизнеса из-за аннексии Крыма

Государственный "Ощадбанк" заявил о подаче иска в Международный арбитраж против России в связи с утратой активов в Крыму в августе 2016 года. Сумма требований включала в себя стоимость потери активов, потери бизнеса, а также проценты, которые будут начислены с момента вынесения решения до фактической выплаты компенсации.

26 ноября 2018 года пресс-служба банка сообщила, что Международный арбитраж принял решение в его пользу. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до фактической выплаты компенсации. Решение является окончательным и обязательным, подчеркивается в сообщении.

Международный арбитраж занимается разрешением международных коммерческих споров. В состав суда входят более 100 членов из около 90 стран.

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    Автор: Галина Петровская


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