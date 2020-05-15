 Россия не изменит планов по строительству ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о России | DW | 28.05.2020

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Россия

Россия не изменит планов по строительству "Северного потока - 2"

Дмитрий Песков раскритиковал готовность США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток - 2". Ранее о возможности их принятия сообщил посол США в Германии.

Работы по строительству Северного потока - 2 в Ленинградской области

Работы по строительству "Северного потока - 2" в Ленинградской области (фото из архива)

Несмотря на угрозы США ввести новые санкции, Россия не намерена менять планы по строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 мая. "Любые санкционные упражнения" Кремль считает "ни чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву".

27 мая посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции за газопровод "Северный поток - 2". Эти планы "находят одобрение среди всех партий", и соответствующий законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США, подчеркнул дипломат, который несколько дней назад встретился с сенаторами и конгрессменами в США.

Строительство "Северного потока - 2" приостановлено из-за санкций США

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

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    Автор: Андрей Гурков


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Американцы планируют новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2"

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