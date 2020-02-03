Россия не дала сесть в Москве немецкому самолету из Уханя: реакция в ФРГ

В разгар борьбы с коронавирусом отказ властей РФ неожиданно осложнил гуманитарную акцию. СМИ ФРГ назвали случившееся "дипломатическим скандалом". DW выясняла мнение политиков.
Самолет ВВС Германии с эвакуированными гражданами ФРГ приземляется во Франкфуртском аэропорту 1 февраля
"Дипломатический скандал". Немецкие СМИ именно так охарактеризовали неожиданный отказ властей России дать разрешение на посадку в Москве для смены экипажа и дозаправки самолету Luftwaffe - немецких ВВС. Он эвакуировал 1 февраля почти 130 граждан Германии и других стран из охваченного эпидемией коронавируса китайского города Уханя. В результате пришлось лететь через Хельсинки, что еще больше затянуло гуманитарную акцию, длившуюся 28 часов.
МИД ФРГ не видит в действиях Москвы политического подтекста
Об этом инциденте сообщили в субботу все ведущие СМИ Германии, однако не стали ее подробно комментировать. В центре внимания журналистов были ход эвакуации, приземление соотечественников во Франкфурте-на-Майне и доставка нескольких пассажиров на обследование в университетскую клинику этого города, а остальных - на карантин в одну из специально переоборудованных казарм бундесвера.
Еще в субботу министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), сообщив, что Россия официально объяснила свой отказ "нехваткой ресурсов" в столичных аэропортах, заявила: министерство обороны и министерство иностранных дел Германии намерены на предстоящей неделе выяснить, были ли другие причины для принятого в Москве решения.
Однако уже в понедельник, 3 февраля, пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger) на регулярной правительственной пресс-конференции в Берлине в ответ на просьбу корреспондента DW прокомментировать инцидент сообщил: "Я могу сказать, что у нас сейчас нет никаких признаков того, что у решения российской стороны был какой-либо политический подтекст".
ВВС Германии Luftwaffe говорит о "нормальной ситуации"
В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны ФРГ Арне Коллац-Йохансен (Arne Collatz-Johannsen) на той же пресс-конференции сообщил: "Я поговорил с Luftwaffe. Для них это был не стандартный полет, но в целом это нормальная ситуация, когда аэропорт подает сигнал, что у него ограничены мощности. К такому всегда готов каждый, кто планирует авиаперелеты".
DW поговорить с Luftwaffe не удалось. В министерстве обороны ФРГ ответили отказом на просьбу об интервью с одним из членов сменного экипажа, который заранее вылетел в Москву, но из-за отказа российской стороны принять самолет был вынужден вернуться ни с чем. По словам представителя министерства, на данный момент экипажи не дают комментарии.
Не захотели комментировать случившееся и депутаты бундестага от партий правящей коалиции, к которым DW обратилась в понедельник. Таким образом, фактически единственным высокопоставленным немецким политиком, выступившим с оценкой случившегося, стал Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), заместитель председателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции.
Еще в субботу, по свежим следам событий, он заявил информационному агентству dpa: "Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать". По мнению Йоханна Вадефуля, отказ самолету немецких ВВС был для России "очевидно, важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", - подчеркнул политик.
Эвакуация граждан Германии из Китая: хроника гуманитарной акции
Напомним, что же именно произошло. Хронику гуманитарной акции по часам восстановила на своем сайте газета Bild. В пятницу 31 января около 12 часов по среднеевропейскому времени из военной части аэропорта Кёльн/Бонн в Китай вылетает аэробус А310 немецких ВВС. Его задание: вывести из эпицентра эпидемии коронавируса, китайского города Ухань, пожелавших вернуться на родину граждан ФРГ.
На борту - три пилота вместо двух, поскольку предстоит не только примерно 10-часовой полет в Ухань, но и незамедлительное возвращение. Столь длительное пребывание за штурвалом нарушает немецкие правила безопасности полетов, но для военных летчиков возможны исключения, и командующий Luftwaffe генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz) выдает специальное разрешение.
Основная часть полета проходит над территорией России, ее власти выдали соответствующее разрешение и выразили готовность принять самолет на обратном пути. Посадка в Москве твердо запланирована, туда направлен сменный экипаж (которому, надо полагать, российское дипломатическое представительство в ФРГ экстренно выдало визы).
Самолет прибывает в Ухань около 22 часов по европейскому времени (в Москве - полночь). Однако вылет обратно в Германию задерживается: пришло сообщение, что Россия внезапно отказала в промежуточной посадке в столице РФ, сославшись на "нехватку ресурсов". Штаб ВВС Германии срочно разрабатывает альтернативный маршрут. Лишь в 2 часа 20 минут в субботу аэробус вылетает в Хельсинки. Чуть позже из аэропорта Кёльн/Бонн в финскую столицу на самолете ВВС направляется новый сменный экипаж.
Аэропорт Хельсинки: пассажиры не покидали воздушное судно
Около 12 часов дня он встречает в Хельсинки самолет из Уханя и сменяет трех пилотов, которые к этому моменту работают уже 26 часов (включая подготовку к полету). Примерно в 14 часов борт вылетает в Германию, и в 16:35 эвакуированные из Китая граждане ФРГ приземляются на родине.
DW обратилась за информацией к компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии. Элина Суоминен из пресс-службы сообщила: во время технической промежуточной посадки в Хельсинки пассажиры не покидали воздушное судно. Организация посадки, добавила собеседница DW, не потребовала от Finavia каких-либо специальных действий и не повлияла на воздушное движение.
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