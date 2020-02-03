Россия не дала сесть в Москве немецкому самолету из Уханя: реакция в ФРГ

"Дипломатический скандал". Немецкие СМИ именно так охарактеризовали неожиданный отказ властей России дать разрешение на посадку в Москве для смены экипажа и дозаправки самолету Luftwaffe - немецких ВВС. Он эвакуировал 1 февраля почти 130 граждан Германии и других стран из охваченного эпидемией коронавируса китайского города Уханя. В результате пришлось лететь через Хельсинки, что еще больше затянуло гуманитарную акцию, длившуюся 28 часов.

МИД ФРГ не видит в действиях Москвы политического подтекста

Об этом инциденте сообщили в субботу все ведущие СМИ Германии, однако не стали ее подробно комментировать. В центре внимания журналистов были ход эвакуации, приземление соотечественников во Франкфурте-на-Майне и доставка нескольких пассажиров на обследование в университетскую клинику этого города, а остальных - на карантин в одну из специально переоборудованных казарм бундесвера.

Автобусы доставляют эвакуированных из Уханя граждан Германии в казарму бундесвера

Еще в субботу министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), сообщив, что Россия официально объяснила свой отказ "нехваткой ресурсов" в столичных аэропортах, заявила: министерство обороны и министерство иностранных дел Германии намерены на предстоящей неделе выяснить, были ли другие причины для принятого в Москве решения.

Однако уже в понедельник, 3 февраля, пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger) на регулярной правительственной пресс-конференции в Берлине в ответ на просьбу корреспондента DW прокомментировать инцидент сообщил: "Я могу сказать, что у нас сейчас нет никаких признаков того, что у решения российской стороны был какой-либо политический подтекст".

ВВС Германии Luftwaffe говорит о "нормальной ситуации"

В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны ФРГ Арне Коллац-Йохансен (Arne Collatz-Johannsen) на той же пресс-конференции сообщил: "Я поговорил с Luftwaffe. Для них это был не стандартный полет, но в целом это нормальная ситуация, когда аэропорт подает сигнал, что у него ограничены мощности. К такому всегда готов каждый, кто планирует авиаперелеты".

DW поговорить с Luftwaffe не удалось. В министерстве обороны ФРГ ответили отказом на просьбу об интервью с одним из членов сменного экипажа, который заранее вылетел в Москву, но из-за отказа российской стороны принять самолет был вынужден вернуться ни с чем. По словам представителя министерства, на данный момент экипажи не дают комментарии.

Йоханн Вадефуль, зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС

Не захотели комментировать случившееся и депутаты бундестага от партий правящей коалиции, к которым DW обратилась в понедельник. Таким образом, фактически единственным высокопоставленным немецким политиком, выступившим с оценкой случившегося, стал Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), заместитель председателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции.

Еще в субботу, по свежим следам событий, он заявил информационному агентству dpa: "Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать". По мнению Йоханна Вадефуля, отказ самолету немецких ВВС был для России "очевидно, важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", - подчеркнул политик.

Эвакуация граждан Германии из Китая: хроника гуманитарной акции

Напомним, что же именно произошло. Хронику гуманитарной акции по часам восстановила на своем сайте газета Bild. В пятницу 31 января около 12 часов по среднеевропейскому времени из военной части аэропорта Кёльн/Бонн в Китай вылетает аэробус А310 немецких ВВС. Его задание: вывести из эпицентра эпидемии коронавируса, китайского города Ухань, пожелавших вернуться на родину граждан ФРГ.

На борту - три пилота вместо двух, поскольку предстоит не только примерно 10-часовой полет в Ухань, но и незамедлительное возвращение. Столь длительное пребывание за штурвалом нарушает немецкие правила безопасности полетов, но для военных летчиков возможны исключения, и командующий Luftwaffe генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz) выдает специальное разрешение.

Основная часть полета проходит над территорией России, ее власти выдали соответствующее разрешение и выразили готовность принять самолет на обратном пути. Посадка в Москве твердо запланирована, туда направлен сменный экипаж (которому, надо полагать, российское дипломатическое представительство в ФРГ экстренно выдало визы).

Самолет прибывает в Ухань около 22 часов по европейскому времени (в Москве - полночь). Однако вылет обратно в Германию задерживается: пришло сообщение, что Россия внезапно отказала в промежуточной посадке в столице РФ, сославшись на "нехватку ресурсов". Штаб ВВС Германии срочно разрабатывает альтернативный маршрут. Лишь в 2 часа 20 минут в субботу аэробус вылетает в Хельсинки. Чуть позже из аэропорта Кёльн/Бонн в финскую столицу на самолете ВВС направляется новый сменный экипаж.

Аэропорт Хельсинки: пассажиры не покидали воздушное судно

Около 12 часов дня он встречает в Хельсинки самолет из Уханя и сменяет трех пилотов, которые к этому моменту работают уже 26 часов (включая подготовку к полету). Примерно в 14 часов борт вылетает в Германию, и в 16:35 эвакуированные из Китая граждане ФРГ приземляются на родине.

DW обратилась за информацией к компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии. Элина Суоминен из пресс-службы сообщила: во время технической промежуточной посадки в Хельсинки пассажиры не покидали воздушное судно. Организация посадки, добавила собеседница DW, не потребовала от Finavia каких-либо специальных действий и не повлияла на воздушное движение.

Смотрите также:

Новый коронавирус из Китая Симптомы коронавируса Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус под микроскопом Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

Новый коронавирус из Китая Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

Новый коронавирус из Китая Респираторные маски и датчики температуры тела Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

Новый коронавирус из Китая Опустевшие улицы Уханя Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

Новый коронавирус из Китая Экстренная постройка новой больницы в Ухане Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

Новый коронавирус из Китая Последствия для экономики Китая По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус за пределами Китая Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

Новый коронавирус из Китая Эвакуация иностранных граждан из Уханя В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии. Автор: Елена Гункель

