 Россия может депортировать иностранцев, зараженных коронавиусом | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2020

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Россия

Россия может депортировать иностранцев, зараженных коронавиусом

Вирус 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Поэтому инфицированные иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства РФ Мишустин.

Кондуктор поезда в защитной маске

Россия может депортировать иностранцев, зараженных коронавирусом, вызывающим новый вид пневмонии. Об этом в понедельник, 3 февраля, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этой связи он напомнил, что вирус 2019-nCoV постановлением правительства включен в перечень заболеваний, представляющих угрозу для окружающих.

По словам Мишустина, он утвердил национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин", - отметил он.

Контекст

Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом". (01.02.2020)

Число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось в Китае на 2103 человека и составило, по данным на утро 3 февраля, 16 483 пациента. Число летальных исходов в КНР возросло до 360. (03.02.2020)

1400 военных медиков будет лечить пациентов в экспресс-больнице, которая получила название "Гора бога огня". В понедельник туда поступят первые заразившиеся коронавирусом. (02.02.2020)

Глава российского правительства заверил, что ситуация с вирусом находится под контролем. "Чтобы не допустить распространения этой инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры. В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты", - подчеркнул Мишустин.

 ВКС России эвакуируют россиян из провинции Хубэй

Между тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне, находящиеся в особенно сильно пострадавшей от коронавируса китайской провинции Хубэй, будут эвакуированы оттуда самолетами военно-космических сил.

"Приняты меры по эвакуации граждан из провинции Хубэй. По приказу верховного главнокомандующего группировка самолетов ВКС России будет направлена сегодня в провинцию Хубэй, в Ухань, для того, чтобы перевезти наших граждан. Сейчас оценка о количестве граждан чуть превышает 130 человек", - уточнила Голикова.

В свою очередь министерство обороны России РФ сообщило, что в вывозе россиян будет задействовано пять самолетов ВКС, на борту каждого из них будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.

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  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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