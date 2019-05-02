 Россия может временно снизить добычу нефти на 900 тысяч тонн | Новости из Германии о России | DW | 04.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Россия может временно снизить добычу нефти на 900 тысяч тонн

"Транснефть" попросила российские компании до 7 мая уменьшить добычу нефти на 10 процентов. Ранее загрязнение нефти привело к перебоям в экспорте по трубопроводу "Дружба".

Емкость с нефтью на Соровском месторождении

Россия может на несколько дней сократить добычу нефти на 900 тысяч тонн. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 3 мая, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с положением дел. По их словам, с соответствующим запросом компания "Транснефть" обратилась к российским нефтедобывающим фирмам. Речь идет о снижении добычи примерно на 6,6 млн баррелей до 7 мая. Это около 10 процентов всего объема нефтедобычи в РФ, отмечает агентство.

Контекст

Техногенная авария, парализовавшая нефтепровод "Дружба" в целом ряде стран Евросоюза, немецкому рынку пока не угрожает, заверили DW представители отрасли. (26.04.2019)

Беларусь собирается до конца 2019 года начать закупать нефть помимо России и из других стран. Эксперты оценили для DW возможные варианты и их конкурентоспособность. (29.04.2019)

В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте нефти по трубопроводу "Дружба" из-за ее загрязнения. Так, 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. Это решение было вызвано резким снижением качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны, объяснил представитель белорусской стороны. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе уже заявили, что некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Позднее Польша решила задействовать 800 тысяч тонн нефти из собственного резервного запаса, чтобы компенсировать поставки из России.

"Транснефть" нашла источник загрязнения нефти

"Транснефть" провела расследование и выяснила, что загрязнение нефти произошло на перевалочном узле компании "Самаратранснефть-терминал". По словам представителя "Транснефти", силовые ведомства завели уголовное дело об умышленном загрязнении.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • USA Kohleindustrie (picture-alliance/AP Images/R. Dorgan)

    Переход к альтернативной энергетике

    Уголь, нефть и газ - главные враги

    Парниковым газом номер один является СО2. Сжигание угля, нефти и газа - это причина образования 65 процентов всех парниковых газов. Вырубка лесов обуславливает выделение 11 процентов СО2. Главными причинами появления в атмосфере метана (16 процентов) и оксида азота (шесть процентов) на сегодня являются индустриальные методы в сельском хозяйстве.

  • Braunkohle-Bagger

    Переход к альтернативной энергетике

    Требуется новый подход

    Если все останется, как и прежде, то, согласно данным Всемирного совета ООН по защите климата (IPCC), к 2100 году температура на Земле поднимется на 3,7-4,8 градуса. Однако еще можно добиться того, чтобы этот показатель не превышал 2 градуса. Для этого необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива - эксперты по климату говорят, что самое позднее к 2050 году.

  • Solarpark Templin in Ostdeutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Энергия солнца как двигатель прогресса

    Солнце постепенно становится самым дешевым источником энергии. Цены на солнечные батареи за последние пять лет упали почти на 80 процентов. В Германии стоимость энергии, полученной в результате применения фотовольтаики, составляет уже 7 центов за киловатт-час, в странах с большим количеством солнечных дней - меньше 5 центов.

  • Repower Windprojekt Clauen Deutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Все больше и эффективнее

    Энергия ветра очень недорога, и в мире наблюдается бум в этой области. В Германии 16 процентов всей электроэнергии вырабатывается на ветряных установках, в Дании - почти 40 процентов. К 2020 году Китай планирует удвоить выработку на ветряках - сегодня они производят 4 процента всей электроэнергии страны. Типичная ветряная турбина покрывает потребности 1900 немецких домашних хозяйств.

  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    Переход к альтернативной энергетике

    Дома без ископаемого топлива

    Хорошо изолированные дома требуют сегодня очень мало энергии, как правило, для электро- и теплоснабжения достаточно солнечных батарей, установленных на крыше. Некоторые дома производят даже слишком много энергии - она в дальнейшем может быть использована, к примеру, для зарядки электромобиля.

  • LED Lampe

    Переход к альтернативной энергетике

    Эффективное энергоснабжение экономит деньги и CO2

    Важный момент в деле защиты климата - это эффективное использование энергии. Качественные светодиодные лампы потребляют десятую часть энергии, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Это позволяет сократить выбросы СО2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развития светодиодным технологиям.

  • Phileas Bus vor Windrädern Wasserstoffbus

    Переход к альтернативной энергетике

    Экологически чистый транспорт

    Нефть имеет сегодня большое значение для транспорта, но ситуация может измениться. Альтернативы уже существуют - к примеру, этот рейсовый автобус в Кельне работает на водородном топливе, которое вырабатывается с помощью ветра и солнца путем электролиза. Такой транспорт не выделяет СО2.

  • Toyota Mirai Brennstoffzellenauto Präsentation in Tokyo 18.11.2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Первый серийный автомобиль на водороде

    С декабря 2014 года Toyota начала продажи первого серийного автомобиля, работающего на водородном топливе. Заправка длится всего несколько минут и "полного бака" хватит на 650 км пути. Эксперты полагают, что экологически чистый транспорт может использовать водород, биогаз или аккумуляторы.

  • Bio-Bus in Bristol Großbritannien EINSCHRÄNKUNG

    Переход к альтернативной энергетике

    Топливо из фекалий и мусора

    Этот автобус из британского Бристоля ездит на биометане (СН4). Газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км необходимо столько отходов, сколько пять человек производят за год.

  • Elektroauto auf der Intersolar 2014 in München

    Переход к альтернативной энергетике

    Бум на рынке батарей

    Хранение электроэнергии до сих пор стоит немало. Но техника развивается стремительно, цены снижаются, а на рынке наблюдается настоящий бум. Электромобили стоят все меньше и для многих людей они становятся реальной альтернативой привычному транспорту.

  • LED Lampe mit Batterie

    Переход к альтернативной энергетике

    Прогресс в области "чистых" технологий

    На планете все еще два миллиарда человек живут без электричества. Однако, поскольку солнечные батареи и светодиодные лампы становятся все доступнее, их начинают активно применять жители сельской местности, как, например, здесь, в Сенегале. В специальном киоске, оборудованном солнечными батареями, заряжают переносные светодиодные лампы.

  • Demo für erfolgreiche Energiewende Düsseldorf 2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Движение в защиту климата

    Движение в защиту климата приобретает все больше сторонников, как, к примеру, здесь - в центре германской угольной промышленности в городе Дюссельдорф. Немецкий энергоконцерн E.ON делает ставку на возобновляемые источники энергии; по всему миру инвесторы отзывают средства из проектов, связанных с ископаемыми источниками энергии.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 03:34

Грязная нефть из России: к чему приведет приостановка поставок в Европу?

Контекст

Переход к альтернативной энергетике

Ископаемые виды топлива принесли не только экономическое процветание, но и глобальное потепление. Согласно данным ООН, выбросы СО2 в атмосферу должны быть прекращены к 2050 году. (08.12.2014)  

Ссылки в интернете

Материал Reuters

Аудио- и видеофайлы по теме

Грязная нефть из России: к чему приведет приостановка поставок в Европу?  

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад  

Автономия Кадырова: теперь еще и нефтяная  

Также по теме

russland Bryansk - Druschba - Öl-Pipeline

Из-за загрязненной нефти из России Польша задействует свои резервы 02.05.2019

Чтобы компенсировать прекращение поставок российской нефти, которая оказалась загрязненной, Польша возьмет 800 тысяч тонн черного золота из резервного запаса, пишет Reuters.

Weißrussland Mozyr - Druschba - Öl-Pipeline

Страны Европы массово приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба" 26.04.2019

Нефть из России перестали принимать не только по нефтепроводу "Дружба", но и еще на одном направлении - в российском порту Усть-Луга на Балтийском море.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин объявил Зеленскому демографическую войну  

Комментарий: Несистемный Зеленский против системы Путина  

Самые популярные имена в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно