Россия лишилась двух из трех спутников зондирования Земли

Два из трех спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" выведены из российской гражданской орбитальной группировки раньше срока из-за критических проблем. Об этом в понедельник, 26 ноября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Три спутника "Ресурс-П" были запущены в космос соответственно в июне 2013-го, декабре 2014-го и марте 2016 года. Гарантийный срок их работы составляет пять лет. У каждого из трех спутников возникали сбои в работе. В настоящее время функционировать продолжает лишь первый спутник, хотя гарантийный срок его службы уже закончился. У аппарата "многочисленные проблемы с системами, однако он продолжает работать за счет их резервирования", сообщил "Коммерсанту" один из источников. Второй спутник отработал меньше половины срока, третий - всего пять месяцев.

Вышедшие из строя спутники стоили 3,4 млрд и 4 млрд рублей соответственно. Два новых аппарата данного типа будут выпущены в 2019-2020 годах. В Самарском ракетно-космическом центре, выпустившем спутники "Ресурс-П", не комментируют ситуацию.

Между тем глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица" 25 ноября назвал "Роскосмос" рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В настоящее время Счетная палата проводит ряд плановых проверок в космической отрасли, проверка по запросу главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может состояться в 2019 году.

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