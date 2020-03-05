Россия и Турция создадут в Сирии коридор безопасности

Коридор безопасности в Сирии будет проходить вдоль ведущей с востока на запад скоростной трассы М4. Начиная с 15 марта его будут патрулировать российские и турецкие военные.
В рамках совместных усилий помирному урегулированию в сирийской провинции Идлиб Россия и Турция с 15 марта организуют совместное патрулирование вдоль ключевой скоростной дороги М4 в этом регионе, ведущей с востока на запад, создав там таким образом так называемый коридор безопасности.
Об этом сообщили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вечером в четверг, 5 марта, на совместной пресс-конференции по итогам московской встречи президентов и делегаций России и Турции по мирному урегулированию в Идлибе.
Ширина этого коридора безопасности составит 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М4. Ожидается, что дальнейшие детали касательно его создания будут согласованы между министерствами обороны России и Турции в течение ближайших 7 дней.
Согласно совместному заявлению Лаврова и Чавушоглу, отправной точкой для патрулирования станет населенный пункт Трумба, расположенный в двух километрах к западу от стратегически важного города Серакиб. Коридор безопасности будет простираться до населенного пункта Айн эль-Хабр в провинции Латакия.
Военные действия в провинции Идлиб
Соглашение об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб было достигнуто на переговорах между президентами и делегациями России и Турции 5 марта в Москве.
В сирийском конфликте Россия является важнейшим союзником режима президента страны Башара Асада. При поддержке российских ВВС войска Асада до сегодняшнего дня вели наступление в провинции Идлиб, считающейся последним оплотом террористов и сирийской оппозиции, которую, в свою очередь, поддерживает Турция.
Из-за продолжающихся уже несколько месяцев боев в провинции Идлиб около миллиона ее жителей были вынуждены покинуть свои дома. 2 марта Эрдоган заявил, однако, что рассчитывает на встрече с Путиным согласовать прекращение огня в Идлибе.
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