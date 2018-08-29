 Россия и Китай не дали ООН ввести санкции против компаний РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.08.2018

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Мир

Россия и Китай не дали ООН ввести санкции против компаний РФ

США попытались включить в санкционный список ООН две судоходные компании РФ и шесть ее судов. Китай и Россия заблокировали эту инициативу, сообщает AFP.

Совбез ООН (фото из архива)

Совбез ООН (фото из архива)

Россия заблокировала запрос Соединенных Штатов в ООН о том, чтобы организация ввела санкции против двух судоходных компаний РФ и шести ее судов за сотрудничество с Северной Кореей. Об этом в среду, 29 августа, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Россию в этом, по данным агентства, поддержал основной торговый партнер КНДР - Китай. Все 15 стран-членов Совета Безопасности ООН имели возможность внести свои возражения до 29 августа, уточняет AFP.

США 21 августа ввели санкции против российских судоходных компаний "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, которые базируются во Владивостоке, а также судов "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан", "Севастополь" и "Патриот". Соединенные Штаты полагают, что эти суда и компании участвовали в перевозке продукции в КНДР, поставки которой запрещают ранее введенные против Северной Кореи санкции ООН и Вашингтона.

 

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    Автор: Ирина Филатова


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