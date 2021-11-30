 Россия и Китай: на чем сосредоточится новая стратегическая концепция НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2021

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Мир

Россия и Китай: на чем сосредоточится новая стратегическая концепция НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг представил в Риге пять элементов, которые должны стать основой для стратегической концепции альянса. Утвердить документ должны на саммите в Мадриде в 2022 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (фото из архива)

Новая стратегическая концепция НАТО должна сосредоточиться, в частности, на вызовах со стороны России и Китая. На это указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представив пять элементов концепции на выступлении в Риге во вторник, 30 ноября, сообщает корреспондент DW.

"Наряду с Вашингтонским договором (Североатлантическим договором 1949 года. - Ред.), стратегическая концепция НАТО является наиболее важным руководящим документом", - отметил генсек альянса. Он напомнил, что действующую концепцию утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что "Евроатлантический регион находится в состоянии мира". Россию в документе называют стратегическим партнером, а Китай вообще не упоминается.

"Но сегодня наш мир и безопасность не гарантированы. Российский режим агрессивен за границей и репрессивен внутри страны. А наращивание им войск вблизи границ Украины вызывает обеспокоенность. В то же время Коммунистическая партия Китая использует свою экономическую и военную мощь для принуждения силой других стран и контроля над своим народом", - заявил Столтенберг.

Пять элементов новой стратегической концепции НАТО

По мнению Столтенберга, первым элементом новой стратегической концепции должна стать защита ценностей. "НАТО создали, чтобы защищать демократию, свободу и верховенство права. Эти ценности определяют, кем мы являемся. И они не факультативны", - пояснил генсек альянса и указал на "давление", которому эти ценности поддаются со стороны как авторитарных режимов, так и политических сил, не уважающих демократию.

Второй элемент - это укрепление военной мощи. Кроме России и Китая, Столтенберг указал на кибератаки, терроризм и распространение ядерного оружия. "Но для обеспечения нашей безопасности недостаточно иметь сильные вооруженные силы. Нам нужно и сильное общество. И это мой третий пункт", - добавил генсек альянса и привел пример: "В Европе нам нужны поставки газа из России, чтобы было тепло. И нам нужны поставки редкоземельных элементов из Китая для наших смартфонов и компьютеров". По словам Столтенберга, всем странам НАТО следует сделать свои общества, госструктуры и инфраструктуру более устойчивыми к атакам.

Расширение сотрудничества с партнерами 

В-четвертых, НАТО должна стать глобальным альянсом. Столтенберг подчеркнул, что новых членов в альянсе из регионов вне Северной Америки и Европы не будет. "Но наш регион сталкивается с глобальными вызовами безопасности", - отметил Столтенберг. Среди примеров он назвал "агрессивные действия в космосе", гиперзвуковые боевые блоки на межконтинентальных ракетах и изменение климата. Ответом альянса должно стать усиленное сотрудничество с партнерами, такими как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, уточнил генсек НАТО. Пятый элемент, по словам Столтенберга, - это укрепление альянса как институции.

При этом Столтенберг отметил, что не знает, какой именно будет новая стратегическая концепция, потому что принимать ее будут 30 стран-членов альянса на саммите в Мадриде в 2022 году.

Главной темой заседания глав МИД стран НАТО 30 ноября и 1 декабря в Риге станет наращивание Россией своего военного присутствия у границ Украины.

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    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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