Россия и Германия углубят сотрудничество в научной сфере

Москва и Берлин утвердили дорожную карту сотрудничества в области образования и науки. Подписи под документом в понедельник, 10 декабря, поставили министр образования Германии Анья Карликцек (Anja Karliczek) и ее российский коллега Михаил Котюков.

"Диалог имеет решающее значение, он сближает науку и международную политику", - подчеркнула Карликцек, слова которой приводит агентство dpa.

Котюков, в свою очередь, отметил, что речь идет о долгосрочных планах на ближайшие десять лет.

Более тесное взаимодействие предусмотрено, в частности, при строительстве одного из крупнейших в мире ускорительных комплексов в Центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца в Дармштадте (земля Гессен).

Немецкая и российская сторона сотрудничают, в том числе на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где в конце октября было подписано соглашение о совместной работе в области сверхпроводящих магнитов.

"Мегагранты" Минобрнауки и обсерватория в Арктике

Всего с 2014 года был поддержан 81 научно-исследовательский проект с участием Германии. Кроме того, немецкие ученые участвуют в программе "мегагрантов" Минобрнауки России, напоминает ТАСС.

По словам Карликцек, вершиной двустороннего сотрудничества можно считать создание в Арктике многопрофильной дрейфующей обсерватории по изучению изменений климата (MOSAiC).

Проект с бюджетом свыше 60 млн евро - первая региональная круглогодичная экспедиция такого рода.

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