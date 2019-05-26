Россия и выборы в Европарламент: скепсис от незнания?

Чем вызван низкий интерес россиян к европейским выборам и как новый состав Европарламента может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя, DW объяснили российские эксперты.
Итоги четырехдневных выборов в Европарламент в Евросоюзе подводили в понедельник, 27 мая. Интерес к этим выборам в России традиционно слабый. Причина, как объясняют политологи, состоит в сложности избирательной системы и большом количестве игроков.
Почему выборы в Европарламент не интересны россиянам
Федеральные телеканалы, для которых главная тема понедельника - начало Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в российских школах, сдержанно освещали итоги европейского голосования. Новостные выпуски "России 1" и Первого канала делали акцент на раздробленности Европы и усилении позиций евроскептиков и правых популистов.
"Внутри Европы образовывается мощный фронт тех, кто против этой самой единой Европы", - подытожил один из ведущих. На самом же деле три четвертых избирателей проголосовали за проевропейские партии. А евроскептикам, несмотря на прибавки в голосах, будет непросто воспользоваться своим успехом из-за серьезных разногласий в собственных рядах.
Объяснить российскому обывателю, в чем суть европейской политики, всегда непросто, констатирует политолог Евгений Минченко. Причина, по его мнению, состоит в сложной процедуре выборов и большом количестве политических игроков, чьи имена многие россияне часто слышат впервые.
Так, телеведущий Владимир Соловьев в своей программе на "России 1" накануне голосования не раз подчеркивал, что не понимает, на что влияют эти выборы. Между тем Европарламент - один из двух законодательных органов ЕС. Он делит эти функции с Советом ЕС, в большинстве случаев на равных с ним рассматривая и утверждая законопроекты, внесенные Еврокомиссией.
Критика в адрес Москвы
Укрепляет недостаточный интерес в РФ к европейским выборам и то, что в последние годы Европарламент активно критиковал Москву. "Если мы и видели какую-то реакцию на выборы, то лишь некоторое злорадство (в том числе и от официальных представителей), что евроскептики и правые наберут себе очки. Что отчасти оправдалось", - отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Татьяна Романова.
Наконец, в России отстраненно освещали европейские выборы, чтобы уменьшить разговоры о вмешательстве в них. "В ходе предвыборной кампании РФ выступала как внешний раздражитель, с которым вынуждены были соотноситься разные партии. Звучало, что она поддерживает ультраправые силы, чтобы расколоть единство Евросоюза", - указывает Марк Симон, кандидат политических наук, доцент Московской высшей школы социальных и политических наук.
По его мнению, роль России в этих выборах была в значительной степени преувеличена: "Не только она, но и американские политики, такие как Стив Бэннон, пытались подыгрывать европейским ультраправым, чтобы повысить их шансы на попадание в Европарламент. Результаты, как мы видим, не очень продуктивны".
Европарламент повлияет на отношения РФ с ЕС
Европарламент, несмотря на ограниченность его полномочий, повлияет на то, кто будет во главе Евросоюза в ближайшие пять лет. "Этот эффект, на мой взгляд, недооценивается в России, - говорит Татьяна Романова. - Должности председателя Еврокомиссии и верховного представителя по внешним связям, безусловно, окажут влияние на российскую повестку".
Принципиальная позиция Европарламента в отношении России вряд ли поменяется, считает Марк Симон: "Традиционно "Альянс либералов и демократов за Европу", а также "зеленые" крайне критически настроены (в отношении Москвы. - Ред.), особенно по тематике прав человека. Рассчитывать на то, что возникнет какое-то объединение сил, которое сможет пролоббировать отмену санкций по результатам этих выборов не приходится".
По мнению эксперта, при нынешнем раскладе сил в Европарламенте Россия, вероятно, будет пытаться работать не с партиями как таковыми, а с отдельными депутатами из различных фракций. Политолог Евгений Минченко полагает, что вопрос санкций в большей степени зависит от консенсуса национальных государств. Поэтому Россия скорее усилит взаимодействие с ними, чем будет решать эти вопросы в Европарламенте.
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