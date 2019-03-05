 Россия заняла первое место в Европе по объему изъятого метамфетамина | Новости из Германии о России | DW | 06.03.2019

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Россия

Россия заняла первое место в Европе по объему изъятого метамфетамина

В РФ объем изъятого в 2017 году метамфетамина вдвое превышает количество этого вещества, изъятого во всем ЕС годом ранее, сообщает ООН. Столь явное лидерство России, возможно, объясняется различными методиками подсчета.

Наркотики

Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в Европе в течение 2017 года. Это следует из доклада Международного комитета ООН по контролю над наркотиками, обнародованного во вторник, 5 марта.

Согласно документу, в России в 2017 году было изъято 1131 кг метамфетамина. На втором месте - Франция (123 кг), за ней следуют Германия (114 кг), Чехия (93 кг), Норвегия (76 кг), Италия (57 кг), Финляндия (56 кг) и Словакия (51 кг).

Россия - единственная страна, где за год было изъято более 1 тонны этого запрещенного стимулятора. Объем метамфетамина, изъятого в РФ в 2017 году, более чем вдвое превышает объем этого вещества, изъятый годом ранее во всем Евросоюзе (около 0,5 т).

Контекст

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В Канаде с 17 октября вступает в силу закон о легализации марихуаны "для развлечения". Отныне ее можно продавать и даже выращивать дома. DW - о перспективах потребления каннабиса в этой стране. (17.10.2018)

Методика подсчета

Эксперт Института прав человека, руководитель программы "Новая наркополитика" Лев Левинсон в интервью агентству РБК отметил, что такое лидерство России может быть связано с тем, что во многих других странах учитывается лишь сам вес метамфетамина, в то время как в России учитывается общий вес смеси, включая нейтральные наполнители, такие как глюкоза и легальные фармацевтические препараты.

Согласно докладу ООН, Россия в 2017 году также вошла в список из десяти стран, где было изъято более 100 кг амфетамина. В этом списке лидируют Германия (почти 1,7 т), Великобритания (1,4 т) и Швеция (892 кг). В России было изъято 393 кг нелегального стимулятора, который по большей части изготавливается в Бельгии, Нидерландах и Польше.

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