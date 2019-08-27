 Россия завершила поставку второй батареи ЗРК С-400 в Турцию | Новости из Германии о Европе | DW | 15.09.2019

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Европа

Россия завершила поставку второй батареи ЗРК С-400 в Турцию

Доставка компоненотов второй батареи российских ракетных комплексов С-400 в Турцию началась 27 августа. НАТО предупреждала Анкару об их несовместимости со своими системами.

Российские ЗРК С-400 (фото из архива)

Российские ЗРК С-400 (фото из архива)

В Турцию доставлены последние компоненты второй батареи российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом информагентству Anadolu в воскресенье, 15 сентября заявил министр обороны Турции Хулуси Акара. По его словам, компоненты поставлены на авиабазу Мюртед под Анкарой.

Контекст

Москва рада любым внутренним конфликтам в НАТО. Однако дружба России с Турцией с экономической точки зрения полезной не выглядит, считает Иван Преображенский. (12.07.2019)

Турция демонстрирует четкую позицию. Она хочет покупать у России С-400 без оглядки на НАТО. Это курс опасный и для альянса, пишет в гостевом комментарии для DW Петер Штурм. (14.06.2019)

Первые поставки компонентов этих ЗРК в Турцию были совершены в период с 12 по 25 июля. Доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В настоящее время идет процесс монтажа систем, турецкие военные проходят обучение по их использованию. Планируется ввести С-400 в эксплуатацию в апреле 2020 года.

С-400 нельзя интегрировать в систему ПВО НАТО

Турция в 2017 году заключила контракт с Россией на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Их приобретение стало причиной существенных разногласий Анкары и Вашингтона. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.

Вашингтон также опасается, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35.

Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.

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