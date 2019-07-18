 Россия делает ставку на экспорт угля, хотя его потребление в мире упадет | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.07.2019

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Россия

Россия делает ставку на экспорт угля, хотя его потребление в мире упадет

Эра угля как основного энергоносителя уходит в прошлое, однако Россия намерена наращивать его добычу и развивать инфраструктуру для экспорта.

Добыча угля в Кузбассе

Добыча угля в Кузбассе

Мир вступил в эпоху нового энергоперехода: доля ископаемых источников энергии постепенно уступает место возобновляемым (ВИЭ). Сильнее всего будет снижаться значение угля для мировой энергогенерации. Согласно экспертным оценкам, пик его потребления уже пройден в странах Европы, СНГ, Северной Америки, Японии и Китае. Россия, несмотря на это, намерена удвоить свой угольный экспорт к 2035 году. С необходимостью соответствовать этой стратегии сталкивается и главный перевозчик угля - компания РЖД, которая недавно сообщила о предстоящих массовых сокращениях.

Перспективы угля и расстановка сил на мировом рынке

Институт энергетики РАН совместно с Центром энергетики бизнес-школы "Сколково" представили в июне прогноз развития мировой и российской энергетики до 2040 года, согласно которому к этому сроку уголь может снизить свою роль в мировой генерации с 35% (в 2015 году) до 22%. Это самое серьезное ожидаемое сокращение среди всех видов топлива. В структуре мирового энергопотребления доля угля сократится, согласно прогнозу, с 28% до 19% - с 5,5 млрд тонн условного топлива до 4,4 млрд.

В соответствии с различными сценариями, пик спроса на уголь в мире либо уже прошел, либо будет пройден в ближайшие годы: по оценкам BP Rapid Transition 2019 и инновационного сценария бизнес-школы "Сколково", он был преодолен в период с 2010 по 2018 годы. По прогнозам EIA IEO 2018, BP 2019 Evolving transition и ряду других - в период с 2018 до 2025 года.

Линии электропередач и труба ТЭЦ, из которой идет дым

Значение угля для мировой электрогенерации будет падать

В региональном разрезе ситуация выглядит так: пик потребления угля пройден в Северной Америке, Японии и Китае до 2015 года, в Европе и СНГ - еще до 1990 года, до 2040 года он будет пройден во всех остальных странах и регионах - за исключением африканских государств и Индии. Эксперты констатируют: "Сокращение угольной генерации в развитых странах превысит ее прирост в развивающихся".

Таким образом, Индия, более половины всей электроэнергии которой вырабатывается на теплоэлектростанциях, в среднесрочной перспективе станет ключевым импортером угля. Сегодня, согласно экспертному анализу БКС Экспресс, она занимает второе место после Китая в топ-5 импортеров. Страна закупила в 2017 году более 200 млн тонн угля (собственное производство составило около 730 млн).

Добыча бурого угля в земле Бранденбург на востоке Германии

Добычу бурого угля в земле Бранденбург на востоке Германии через несколько лет планируют прекратить

Третье, четвертое и пятое места делят Япония, Корея и Тайвань. Лидерами среди экспортеров сегодня являются Индонезия, Австралия и Россия. По добыче угля по итогам 2017 года Россия занимала шестое место (ведущие пять добывающих стран - Китай, Индия, США, Австралия и Индонезия).

Угольные планы России до 2035 года: ставка на двукратный рост экспорта

В России в 2018 году было добыто 439,3 млн тонн угля (это самый высокий показатель за все десятилетие), следует из доклада замминистра энергетики Анатолия Яновского на съезде руководителей угледобывающих предприятий РФ в феврале 2019 года. Поставки на внешний рынок составили 209,8 млн тонн. Из них в восточном направлении ушло 99 млн тонн, в западном - 110,8 млн. Продолжают вводиться все новые мощности, число новых шахт и разрезов превышает число выбывающих. Растут инвестиции в основной капитал - в 2018 году их объем составил 150 млрд рублей (плюс 45,6% по сравнению с 2017 годом).

Инфографика: изменение структуры производства электроэнергии по видам топлива

Наращивание активности обусловлено далеко идущими планами России в угольной сфере. По прогнозу АО "Росинформуголь", спрос на уголь на международном рынке до 2035 года будет стабильно расти и достигнет к этому времени максимум 1,6 млрд тонн, минимум - 1,4 млрд. Доля России при этом вырастет с текущих 15% до 25%, то есть Россия планирует поставлять на внешние рынки 400 млн тонн угля, практически вдвое увеличив нынешние объемы экспорта.

В Минэнерго считают, что и главный перевозчик угля - "Российские железные дороги" - должен подстраиваться под эти планы. Долгосрочная программа развития РЖД предусматривает отправку в 2030 году в восточном направлении 250 млн т угля, в западном - 150 млн тонн. При этом регуляторы констатируют, что инфраструктуры РЖД, как и портовой инфраструктуры для выполнения планов по экспорту угля в восточном направлении до 2030 года, недостаточно, и необходима "форсированная программа их развития". А вот на западном направлении развитие соответствующей инфраструктуры признают избыточным.

Уголь для РЖД и угроза "омертвения инвестиций"

По словам замруководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александра Поликарпова, в 2018 году в структуре грузооборота доля каменного угля составила 43,9%, а в структуре доходов компании - 19,8% (215,3 млрд рублей). Для сравнения - доля доходов от нефтяных грузов достигла 27,6%, однако в последние годы (с 2012 по 2018-й) объемы железнодорожных нефтяных перевозок сократились из-за ввода новых трубопроводов.

"Для удовлетворения спроса на перевозки грузов, в том числе на отправку каменного угля на экспорт, РЖД реализует ряд инфраструктурных проектов, самый масштабный из которых - развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. В результате его реализации значительно увеличится пропускная способность БАМа и Транссиба. Прирост объема вывоза полезных ископаемых с Восточного полигона увеличится к 2025 году с 58,1 до 210 млн тонн", - сообщил DW Александр Поликарпов.

Терминал в северокорейском Расоне, куда уголь из России доставлялся по железной дороге

Терминал в северокорейском Расоне, куда уголь из РФ доставлялся по железной дороге (фото из архива)

Инвестиции в развитие Восточного полигона превысят 1 трлн рублей. Финансирование будет осуществляться в основном за счет собственных средств перевозчика, проект должен быть завершен до 2025 года. К слову, к этому же году компания планирует сократить почти 30 тысяч своих сотрудников.

"Инвестиционные решения о развитии инфраструктуры, которые принимаются сегодня, по большей части игнорируют глобальные тренды. Есть угроза возможного омертвения инвестиций", - предупреждает директор Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.

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Не исключает существования "рисков недозагруженности железнодорожной инфраструктуры в случае снижения перевозок угля" и эксперт ИПЕМ. В то же время, по его словам, на этот случай РЖД "в последние пять лет развивает новые сервисы и технологии", которые призваны диверсифицировать перечень перевозимых грузов.

Ценовые риски чрезмерного увлечения углем

Помимо риска недозагруженности в силу снижения спроса на уголь существуют также риски падения его стоимости, что может стать критичным как для угледобывающих компаний, так и для перевозчика. Как заявил DW финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, "к текущему моменту мы наблюдаем падение цен на уголь. Это заставляет всех основных мировых экспортеров переориентироваться на поставки в азиатский регион, что будет в перспективе оказывать большое давление на цены поставок в страны АТР".

Существенное влияние на ценовую конъюнктуру мирового рынка угля, по словам эксперта, в перспективе 10-15 лет будут также иметь темпы замещения угольной генерации альтернативными источниками электроэнергии в странах Европы и политика такого влиятельного игрока на рынке, как Китай, промышленность которого может обеспечить производство угля в масштабах 4 млрд тонн в год.

"Не стоит забывать и про Индию, которая, несмотря на инфраструктурные ограничения, может производить до 1 млрд тонн", - отмечает Дейнека. В конечном итоге, по его мнению, если цены не превысят 65-70 долларов за тонну (а пока это маловероятно), это существенным образом скажется на конкурентоспособности и степени "выживаемости" российских компаний в обозримой перспективе.

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    Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща


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