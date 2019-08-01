 Россия готовит ″зеркальный ответ″ на штраф телеканалу RT | Новости политики из Германии | DW | 01.08.2019

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Политика

Россия готовит "зеркальный ответ" на штраф телеканалу RT

Роскомнадзор разрабатывает законопроект о штрафах для зарубежных СМИ в России. Он назвал свою инициативу "зеркальным ответом" на штраф каналу RT в Великобритании.

Автомобиль с логотипом RT на фоне Кремля

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) готовит "зеркальный ответ на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом". Об этом сообщается в четверг, 1 августа, на сайте ведомства. Проект поправок в законы об иностранных СМИ будет внесен в Госдуму РФ в течение ближайших 10 дней, они будут предусматривать "крупные миллионные штрафы", сообщил "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров. При этом в РКН напомнили, что уже не раз предупреждали о "зеркальности ответов" из Москвы.

Цена претензии - четверть миллиона евро

Предложение РКН последовало после того, как в Великобритании оштрафовали на 200 тысяч фунтов (около 242 тысяч евро) канал RT. Штраф наложил британский медиарегулятор Ofcom за нарушение принципов беспристрастности.  

Контекст

Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами. (02.11.2018)

В сборе средств для выплаты штрафа изданием The New Times большую роль играло желание людей хоть как-то сказать власти: "Да вы там все охренели". И это им удалось - считает Александр Плющев. (14.11.2018)

В частности, регулятор предъявил претензии к серии из семи сюжетов RT: об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, о конфликте в Сирии и национализме в Украине. Все эти сюжеты вышли в эфир в марте-апреле 2018 года. В декабре того же года Ofcom указал на нарушения, а 26 июля на RT наложили штраф. При этом регулятор отметил, что не станет требовать выплаты 200 тысяч фунтов до завершения всех необходимых юридических процедур.

Медиавойна

В компании RT утверждают, что сумма штрафа завышена и серьезно отличается от тех, что выписывают другим каналам, причем за более серьезные претензии, например, за разжигание ненависти и призывы к насилию. Ofcom же обвинил RT в "недостаточной объективности", пишет РБК.

В декабре 2018 года, когда RT сообщили о претензиях, Роскомнадзор сразу начал проверку работы канала BBC World News. Уже в январе российское ведомство заявило о нарушениях, но не уточнило, о каких именно.

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Предложение Роскомнадзора от 1 августа о "зеркальном ответе" на штраф для канала RT в отношении иностранных СМИ, работающих в России

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