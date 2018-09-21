 Россия выходит из американского проекта окололунной станции | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2018

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Россия

Россия выходит из американского проекта окололунной станции

Москва не будет на вторых ролях участвовать в программе NASA Lunar Orbital Platform-Gateway, предназначенной для исследования Луны, заявил глава Роскосмоса. Россия предложит свой проект окололунной станции

Лунное затмение в небе над Бразилией в июле 2018 года

Лунное затмение в небе над Бразилией в июле 2018 года

Россия не будет "на второстепенных ролях" участвовать в программе США Lunar Orbital Platform-Gateway по созданию международной обитаемой окололунной станции. Об этом глава Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в субботу, 22 сентября, в Королеве.

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По его словам, РФ намерена предложить собственный проект орбитальной платформы. "Мы создаем свою транспортную систему", - подчеркнул он. Будет ли это российская или международная станция - это предмет переговоров, отметил Рогозин.

Возможно, речь пойдет о программе сотрудничества со странами-партнерами России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). При этом Рогозин не исключил взаимодействия в рамках нового проекта и с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Соединенных Штатов на условиях Москвы. Переговоры с руководителем NASA Джимом Брайденстайном запланированы на 11 октября.

Lunar Orbital Platform-Gateway - программа США, на начальном этапе предназначенная для изучения Луны и дальнего космоса, а позднее создаваемую в ее рамках станцию предполагается использовать при пересадках в ходе полетов на Марс. 

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  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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