Россия высылает сотрудника посольства Украины

Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Украины в России. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, соответствующая "вербальная нота" сегодня была направлена посольству - дипломату предложено покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. В качестве причины высылки дипломата МИД называет "недружественные действиями украинской стороны", которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.
Так, украинский дипломат высылается "на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", говорится далее. "Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий" против российских дипломатов "на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении" сотрудников дипмиссий Украины, указывает далее МИД.
Конфликт вокруг высылки консула петербургского генконсульства Украины
19 апреля Украина объявила персоной нон грата одного из советников посольства РФ в Киеве в ответ на решение МИД РФ выслать консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Российское ведомство 17 апреля заявило, что дипломат должен покинуть РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Несколькими часами ранее ФСБ России обнародовала данные о том, что украинский дипломат был задержан с поличным 16 апреля при получении у неназванного гражданина РФ закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. По сведениям российской спецслужбы, в середине марта Сосонюк также интересовался жилищными прописками, регистрационными данными машин граждан РФ, а также данными ФСБ и базой данных уголовных дел.
В Киеве утверждают, что Сосонюк не причастен к получению секретной информации, в МИД Украины назвали инцидент "провокацией против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России", происходящей на фоне"эскалации российской стороной ситуации в области безопасности и массированной антиукраинской пропаганды".
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Автор: Евгений Тейзе