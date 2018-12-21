 Россия выслала шведского дипломата | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2018

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Россия

Россия выслала шведского дипломата

По сообщению газеты Expressen, Россию предписано покинуть шведскому культурному атташе. В МИД Швеции назвали действия России ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ.

Здание МИД России в Москве

Здание МИД России в Москве

Россия предписала дипломату из Швеции покинуть пределы РФ. "Министерство иностранных дел Швеции отказало в дипломатических визах двум российским представителям. Россия в ответ попросила покинуть РФ дипломата из шведского посольства в Москве", - сообщил представитель МИД Швеции Вильхельм Рундквист в интервью агентству dpa в пятницу, 21 декабря.

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Рундквист сказал, что Швеция сожалеет о решении России. При этом он отказался уточнить, когда данное решение было принято, и вернулся ли уже шведский дипломат на родину. Представитель МИД Швеции также отказался назвать имя высланного сотрудника дипмиссии и объяснить, по какой причине россиянам было отказано в дипломатической аккредитации.

Выходящая в Стокгольме газета Expressen сообщила со ссылкой на неназванные источники, что российские дипломаты, которым Швеция отказала в аккредитации, ранее работали в российской разведке. Издание также отметило, что высланный из России шведский дипломат является культурным атташе при посольстве Швеции в Москве.

МИД России отказался от комментариев.

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