 Россия выиграла у ЕС исторический спор по ″энергокорректировкам″ | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2020

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Россия

Россия выиграла у ЕС исторический спор по "энергокорректировкам"

Третейская группа признала "противоречащей правилам ВТО" практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья.

Штаб-квартира ВТО

Штаб-квартира ВТО

Третейская группа Всемирной торговой организации в пятницу, 24 июля  вынесла решение в рамках спора между Россией и Европейским союзом (ЕС) в связи с применением ЕС методики "энергокорректировок". Об этом говорится в сообщении российского Министерства экономического развития.

Как отмечает пресс-служба, Третейская группа признала  "противоречащей правилам ВТО" решения ЕС, в соответствии с которыми в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. "Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта. Он основан на предположении о якобы нерыночном характере ценообразования в нашей стране, в частности, на газ. Его использование привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб", - указали в ведомстве. Спор по "энергокорректировкам" продолжался почти три десятилетия.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, решение ВТО "позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС".

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    Автор: Роман Гончаренко


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