Россия входит в число стран с наибольшим количеством самоубийств

Около 800 тысяч человек ежегодно кончают с собой, а в среднем очередное самоубийство происходит каждые 40 секунд. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 9 сентября, в специальном докладе накануне Всемирного дня по предотвращению самоубийств. Согласно данным ВОЗ, в число стран с наибольшим количеством самоубийств входят Гайана, Россия, а также Литва, Лесото, Уганда, Шри-Ланка, Индия, Япония и Южная Корея.

Как отмечает ВОЗ, хотя в целом количество самоубийств снижается - в период с 2010 по 2016 годы показатель снизился на 9,8% - цифры продолжают вызывать тревогу. Кроме того, речь идет лишь о совершенных самоубийствах, а неудавшиеся по тем или иным причинам попытки в статистику не включаются. Снижение отчасти может быть связано с ростом количества стран, занимающихся стратегической профилактикой самоубийств. Однако таких стран всего 38, чего, по мнению экспертов ВОЗ, "слишком мало".

При том, что в количественном выражении 79% самоубийств во всем мире приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, относительный показатель является наиболее высоким в странах с высоким уровнем дохода и составляет 11,5 на 100 000 человек. В странах с высоким уровнем дохода мужчины совершают самоубийство почти втрое чаще, чем женщины, тогда как в странах с низким и средним уровнем дохода показатели по обоим полам примерно равны. Среди молодежи в возрасте 15-29 лет самоубийство является второй главной причиной смерти после гибели в ДТП. В группе подростков в возрасте 15-19 лет самоубийство - вторая причина смерти среди девушек (после осложнений беременности и родов) и третья причина смерти среди юношей (после ДТП и межличностного насилия).

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