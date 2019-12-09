 Россия вошла в пятерку стран по выявленным WADA антидопинговым нарушениям | Новости из Германии о России | DW | 20.12.2019

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Россия

Россия вошла в пятерку стран по выявленным WADA антидопинговым нарушениям

В 2017 году российские спортсмены 82 раза нарушили антидопинговые правила, говорится в отчете WADA. Чаще всего это происходило с легкоатлетами. Лидером по нарушениям стала Италия.

Человек в перчатках держит пробирку с пробой на допинг

Россия вошла в пятерку стран, спортсмены из которых чаще всего показывали положительные результаты на допинг. Такие данные представлены в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2017 год, опубликованном в четверг, 19 декабря. Эксперты выявили у россиян 82 нарушения антидопинговых правил, в том числе 20 случаев - в легкой атлетике, по 6 - в велоспорте и тяжелой атлетике, 5 - в боксе, по 3 - в гандболе и гребле, а также 2 случая в современном пятиборье.

Кроме того, агентство зафиксировало 171 нарушение у итальянцев, 128 у французов, 103 у американцев и 84 у бразильцев. Всего эксперты WADA обнаружили 1804 нарушения у представителей 114 стран в 93 дисциплинах. Это на 5 случаев больше, чем годом ранее. Аккредитованные WADA лаборатории в 2017 году собрали 245232 допинг-пробы, из которых 2749 оказались положительными.

Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022

Исполнительный комитет WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года.

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Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе 2019 года. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна. У России есть 21 день на подачу апелляции.

 

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    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Отчет WADA

Аудио- и видеофайлы по теме

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Допинг в России: новый разоблачительный фильм ARD  

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