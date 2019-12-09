Россия вошла в пятерку стран по выявленным WADA антидопинговым нарушениям

Россия вошла в пятерку стран, спортсмены из которых чаще всего показывали положительные результаты на допинг. Такие данные представлены в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2017 год, опубликованном в четверг, 19 декабря. Эксперты выявили у россиян 82 нарушения антидопинговых правил, в том числе 20 случаев - в легкой атлетике, по 6 - в велоспорте и тяжелой атлетике, 5 - в боксе, по 3 - в гандболе и гребле, а также 2 случая в современном пятиборье.

Кроме того, агентство зафиксировало 171 нарушение у итальянцев, 128 у французов, 103 у американцев и 84 у бразильцев. Всего эксперты WADA обнаружили 1804 нарушения у представителей 114 стран в 93 дисциплинах. Это на 5 случаев больше, чем годом ранее. Аккредитованные WADA лаборатории в 2017 году собрали 245232 допинг-пробы, из которых 2749 оказались положительными.

Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022

Исполнительный комитет WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года.

Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе 2019 года. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна. У России есть 21 день на подачу апелляции.

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